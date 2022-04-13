《飯戲攻心》烏甸尼爭最佳劇本獎　黃子華︰一直都覺得劇本勁

《飯戲攻心》由陳詠燊執導及編劇，黃子華、鄧麗欣、張繼聰、王菀之、林明禎、陳湛文主演，原定跟觀眾賀歲，受疫情影響下無奈延期。不過電影未上映已帶來好消息，《飯戲攻心》入圍第24屆意大利烏甸尼遠東電影節競賽單元（Far East Film Festival），同時獲提名競逐The Mulberry Award最佳劇本大獎。

電影由賀歲改為中秋上，都係大時大節一家人食飯。（官方圖片）

黃子華收到消息後開心表示：「一直都覺得劇本勁！單靠幾場食飯戲就講到幾兄弟的愛情、親情、以及難以解決的問題， 一套做到好癲的喜劇同時又能營造出溫情感覺，難度的確相當之高。接下來《飯戲攻心》將於中秋上映，希望大家去欣賞一下入圍烏甸尼遠東電影節的作品。」

故事講黃子華飾演的大哥，與女友分手近兩年，但其實一直餘情未了。（《飯戲攻心》劇照）

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另外導演陳詠燊同樣表示電影能夠入圍競賽單元感到非常開心，他指：「今次更開心的是電影獲得最佳劇本提名，由於自己是編劇出身，所以對劇本會較為着緊，自己編寫的劇本能夠得到認同感到很振奮。這麼多年來都覺得喜劇很難寫，既要好笑又要言之有物，更要包含情感在內，很難拿捏好平衡，所以今次能以喜劇獲得評論界認同，真是特別開心和振奮。當然少不了感謝一眾台前幕後，特別是六位非常之好的演員，全靠他們演得好才會令人覺得劇本好，很感激他們。多謝子華、Stephy、阿聰、王菀之、林明禎、陳湛文，更要多謝特地來客串的廖子妤，希望《飯戲攻心》可以盡快在戲院跟大家見面！」