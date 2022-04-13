尊尼特普官司再爆更多驚人內幕　遭安芭赫德指控：用酒樽插我

尊尼特普（Johnny Depp）與前妻安芭赫德（Amber Heard）的誹謗官司近日續審，早前有消息指男方因壓力太大暴肥至260磅，而見他出庭作供時的確脹了不少，但顯現沒有傳聞中般肥得誇張。

尊尼特普（中）近日出庭作供，身形的確脹了不少，但絕對沒有如傳聞中暴肥至260磅。（視覺中國）

這樁誹謗官司涉及1億美元金額，雙方都出盡渾身解數爭取支持，安芭赫德透過代表律司指控尊尼特普，於2015年在澳洲曾遭對方禁錮3日，並多次對她施暴，包括拳打腳踢以及用酒瓶插傷她，尊尼更說「殺X死」及「憎X死」安芭。

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而尊尼一方就堅決否認以上指控，並質疑安芭2016年申請離婚時未有提及此事，直至今時今日她被控誹謗，才爆料營造出「性暴力受害者」的形象，藉此對自己有利。律師指出安芭當初處心積慮去追求尊尼，後來又自編自導自演去陷害他：「赫德小姐出晒名麻煩，操縱著身邊的人」。

安芭指2015年曾遭尊尼禁錮三日，被對方以酒樽插傷，當時二人在媒體面前仍表現得十分恩愛。（Getty Images）

安芭一方反擊指尊尼受酒精及毒品影響「像惡魔一樣充滿忿怒」，他憎恨安芭如其母親及姊妹一樣；而尊尼的律師就指安芭後來露出本性，不時對尊尼大喊大叫，並以「打者愛也」作為藉口讓尊尼繼續忍受，雙方互罵的材料比電影情節還要精彩。

尊尼一方指每次跟安芭出遊都會額外訂多一間酒店房，以防安芭情緒失控，尊尼可以分房瞓。（Getty Images）

據悉，這場官司的審訊為期約6至7個星期，接下來有可能會傳召荷里活名人出庭作證，包括影星占士法蘭高（James Franco）及Paul Bettany等。