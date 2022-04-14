《回歸太空》美國太空計劃煞停　SpaceX搶先機技術直逼3大強國

提起伊隆馬斯克（Elon Musk），除了想起電動車Tesla外，另一更影響人類發展史的公司就是SpaceX（全名：Space Exploration Technologies Corp.）。公司於2002創立，是美國一家民營航天製造商和太空運輸公司，目標是降低太空運輸成本，而最終目標更是載人到火星，進行火星殖民。Netflix最新紀錄片《回歸太空》（Return to Space），就將馬斯克這個夢由第一幕開始紀錄，直到2020年成功載人到太空站，與火星的目標又拉近一大步。

伊隆馬斯克不單帶領SpaceX，更帶領美國回歸征空之旅。（《回歸太空》影片截圖）

SpaceX於2002年成立時，CEO馬斯克已經視火星殖民為目標，而第一步就是自行研究火箭，在紀錄片《回歸太空》中，可見馬斯克的野心非常大，而他更是在2002年，於業餘火箭會活動上招攬精英，助其征空夢。不過一腔熱血不等於一擊即中，創業初期，馬斯克已講明大約有1億美金成本（約7.8億港元）供研發單位作3次的發射測試。2006年獵鷹一號首次試飛，結果30秒後引擎突然停止，火箭全毀，所有心血毀於一旦。

馬斯克面對首次升空失敗的殘骸，一臉無奈。（《回歸太空》影片截圖）

3次測試在一年一次的速度下已經耗盡，而成功亦沒有戲劇性地在第三次測試出現，在多番考量後決定作第四次試飛，結果終於成功，不單順利升空，更是繼美國、俄羅斯、中國後，全球第四個單位成功讓太空艙進入軌道後，並順利帶回地球。這次成功，更令SpaceX獲得美國太空總署15億美元（約117億港元）的合約，令SpaceX的升空夢得以繼續發展下去。

第四次發射成功，不忘跟員工再次強調，最終夢想要登陸火星。（《回歸太空》影片截圖）

在差不多同一時間，美國太空總署因為經費問題，2011決定將太空計劃告終，往後的發展會以「外判」的商業方式合作，並交由俄儸斯執行發射任務。這決定令馬斯克看得不是味兒，而當年更有美國太空人接受訪問時，戲言小朋友若立志要成為太空人，首要條件是學好俄文。

研發成功可循環使用的火箭，成為征空之旅的轉捩點。（《回歸太空》影片截圖）

升空最大問題是燒銀紙，每次發射火箭，所有推進器都是用完即棄，如果可以成功研發回收推進器，這將是人類升空歷史的一大里程碑，而馬斯克便從這一點起步，研發可重複使用的火箭。但當日這念頭是予人天方夜談感覺，專家比喻這有要一幢重30噸的摩天大廈，安全於地面著陸。而且首要解決是推進器解體一刻，正以7倍音速調頭下墜，要在這時速下成功令推進器調頭，又是匪夷所思。

結果，SpaceX花了7年時間克服難題，於2015在獵鷹9號上做到火箭回收，此舉令人類升空史帶來重大變革，令平均的成本大大削減到只需以往的10分1，更令SpaceX的升空技術超越多國。而中國航天技術亦於2021年發現出重複使用火箭。隨後，SpaceX更於2020，成功載人到國際太空站。不過一切都只是登陸火星的前奏，馬斯克至今仍為火星之路努力。