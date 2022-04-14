怪奇物語｜第四季預告超震撼　Eleven失去超能力點對付人形怪物？

Eleven失去超能力如何對付人形怪物？（預告畫面）

Netflix王牌劇集《怪奇物語》（Stranger Things）第四季將會一分為二，分別在5月27日及7月1日上架，隨着上架日期愈來愈近，最新預告亦震撼曝光。新一季劇情發展上已經不再局限於霍金斯小鎮（Hawkins），除了Jim Hopper（David Harbour飾）仍在生，在最新預告中能看到極為恐怖的人形怪物正蠢蠢欲動，但在Eleven（Millie Bobby Brown飾）失去超能力的情況下，大家又能否對付來自顛倒世界（Upside Down World）的怪物？

在最新出爐的預告中，劇迷得悉於上一季發生的星城之役（Battle of Starcourt）讓Hawkins仍飽受摧殘。相隔六個月後，劇中的主角們首度分隔多地，在探索青春期及高中生活的同時，一個全新的恐怖超自然現象又再次來襲。

三分半鐘的片段中，有一把來自陰暗之處的聲音表示：「你破壞了一切。你的痛苦即將來到終章。」而前所未見的人形怪物終於現身，似乎衝着Eleven及其他主角而來。事件亦牽涉到美國政府單位前來尋求Eleven幫忙，並指只有她的能力才能打贏這場硬仗。有不少劇迷看到預告後都表示新一季比過往的氛圍恐怖得多，而Big Boss的造型亦與經典恐怖驚慄片《魔鬼屍餐》（Jeepers Creepers，2001）中的怪物有點相似。