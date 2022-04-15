月光騎士︱Gaspard Ulliel半裸爆肌登場　飾演魅力反派成最後遺作

Marvel全新原創劇《月光騎士》（Moon Knight）播出兩集後即大獲好評，除了激讚主角奧斯卡依撒（Oscar Isaac）的精湛演技外，白色神秘的聖服加上迷人的埃及神話及精彩埋身肉搏，吸引大批粉絲追看。繼月光騎士及反派信奉埃及神明Ammit的Arthur（Ethan Hawke飾），前日播出的第三集劇中另一反派終於登場。



《月光騎士》前日播出第三集，劇情佈滿伏線，亦有新角色的登場。（imdb）

*以下將會有第一二集內容劇透，未睇的觀眾慎入！！！！

月光騎士是Marvel從未在電影延伸的角色，劇集以前所未見的方式來探索MCU第四階段的另一面。（劇照）

經過連番打鬥後，Marc變身為月光騎士，成功打敗埃及豺狼怪物。為了阻止Arthur將邪惡的Ammit釋放出來，Marc即遠赴埃及尋找Ammit的陵墓。衝動的月神Khonshu希望與九柱神會面，並公開指責Arthur的詭計，可惜被對方的謊言反咬一口。在愛美神Hathor的化身Yatzil所提供的線索，前往尋找Senfu的石棺便能找到陵墓位置。為了協助Marc，Layla打聽到Senfu的石棺正藝術收藏Anton Mogart手上，便前往與對方會面。

飾演Anton Mogart的是法國第一美男Gaspard Ulliel，這位法國影帝於今年1月，在阿爾卑斯山滑雪期間遇上意外，與另一人相撞，頭部受創，由直昇機送院期間不治，終年37歲。Gaspard終於在第三集亮相，更半裸爆肌玩戰鬥騎術，可惜在最後疑似被月光騎士所殺。在劇集播出前，Marvel已公開Gaspard將會飾演「午夜人」（Midnight Man）一角，相信必定會在稍後播出的集數中看到更加多的演出。

Gaspard Ulliel終於登場。（劇集畫面）

Gaspard Ulliel終於登場。（劇集畫面）

在原著漫畫中，Anton Mogart由於習慣在午夜偷竊，而有「午夜人」（Midnight Man）的稱號。他能繞過所有保安系統，並避開警察的追捕，曾偷過大量價值連城的畫作、雕像、古董、珠寶等。在某夜，在偷著名畫家莫奈（Monet）的畫作時，竟遭月光騎士阻止，Mogart意外掉進排水口，被化學廢料腐蝕面部及留下恐怖疤痕，而誓要報復月光騎士。

其後，Mogart在另一反派Bushman的招攬下，一同聯手對付月光騎士。不過編劇早前曾透露，劇集中的反派只有Arthur及Midnight Man，而沒有Bushman的原因是他的形象跟《黑豹》的Erik Killmonger有點相似，所以創造了Arthur這個角色。

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