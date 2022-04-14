綠葉演員麥皓為逝世　回顧五個大銀幕經典詼諧角色

麥皓為昨晚（4月14日）離世，演員生涯中演出過不少小人物角色，成為不少電影作品中幽默詼諧的配角。而麥皓為生涯中的經典，莫過於在經典電視劇《大時代》所飾演的報攤老闆。劇中他與劉松仁上演一幕賺人熱淚的感動情節，細膩地演出市井出身的報攤老闆悲憫的一面。

麥皓為與劉松仁在經典電視劇《大時代》中上映了一幕賺人熱淚的經典橋段。（電視畫面）

麥皓為曾經於多部電影演出，角色形象大多詼諧、闊達、平民化，經常成為電影中極具喜感的人物，回顧他的演藝生涯，有不少令人印象深刻的角色。

《精裝追女仔2》麥皓為飾演喪禮司儀，為喜劇巨匠送別的一幕，與馮淬凡演出喪禮由悲轉喜的經典一幕。

《一本漫畫闖天涯2》中，麥皓為飾演漫畫公司老闆，與主角張衞健有極多爆笑橋段。麥皓為在戲中盡顯老闆貪財勢利的一面，在張衞健的漫畫滯消時百般恥笑羞辱，受歡迎時不斷吹捧。其中打算開除張衞健的「大信封」一幕成為戲中標誌性的橋段之一。

《刑警本色》中，麥皓為飾演一位主婚神父，意外被匪徒挾持，其「荒失失」又不失幽默的演譯，在周星馳鮮有的非喜劇電影帶來一點輕鬆詼諧。

《最佳女婿》中，麥皓為飾演一位的士司機，接載周星馳到目的地後，被周星馳角色的神算算出會被石油氣桶擊中，救了一命。麥皓為盡顯角色平民化又不失喜感的一面，與周星馳單對單的演出亦不遜色。

《笑星撞地球》一戲中，麥皓為飾演一位大排檔老闆，他生動地演譯檔主闊達豪爽的面貌，與林敏聰等喜劇演員的幽默對答亦流暢自如。