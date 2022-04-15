Emily in Paris｜第三季暑假開拍延續四角戀　Alfie成固定演員

由Lily Collins主演的Netflix愛情喜劇《艾蜜莉在巴黎》（Emily In Paris）於去年聖誕節前夕播出後引起劇迷關注，雖然主角Emily竟然變成綠茶婊，搶閨蜜Camile男友Gabrielle，但仍大受歡迎，成為該平台最受歡迎劇集之一，並添食兩季。官方日前宣布第二季中以嘉賓亮相的Emily新男友Alfie（Lucien Laviscount飾）將會以固定演員身分演出，意味未來兩季將會繼續上演N角戀的戲碼。

第三季暑假開拍延續四角戀。（劇照）

第二季Emily「不小心」與閨蜜Camille的大廚男友Gabriel發生了關係。當Camille向Emily傾訴與Gabriel的感情煩惱時，Emily一邊跟男方曖昧，一邊為了消除罪惡感而積極撮合他和Camille。當Emily試圖以各種方法來欺騙Camille時，搭上了法文堂的英國猛男Alfie，最後當然紙包不住火，Camille發現Emily是第三者，並發展出一段四角戀。最後Emily決定與Alfie繼續遠距離戀愛，卻想與Gabriel愛火重燃，但Camille已與對方復合。另外，第三季將於今年夏季在巴黎開拍，但確實上線日子還未公佈。