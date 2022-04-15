《侏羅紀世界：統治霸權》兩代主角同堂 元祖級恐龍回歸變異形
撰文：許育民
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《侏羅紀世界》系列第三部曲終於登場，《侏羅紀世界：統治霸權》（Jurassic World: Dominion）將於6月9日上映，作為告別侏羅紀時代的壓軸片。而今次更落足本，將《侏羅紀公園》和《侏羅紀世紀》兩大系列兩代主角，破天荒聚首一堂，而從全新短片所見，元祖版本的恐龍都一齊回歸。
在最新發布的短片中所見，今集將會出現更多品種的恐龍，更找來《侏羅紀公園》元老級森尼爾（Sam Neill）、蘿拉鄧恩（Laura Dern）及傑夫高布倫（Jeff Goldblum）加盟與基斯柏特、拜絲黛麗侯活聯手主演，將30年前的《侏羅紀公園》與《侏羅紀世界：統治霸權》新舊穿插！
在短片中，基斯柏特、拜絲黛麗侯活談到，當年看到《侏羅紀公園》第一集預告片，看到恐龍，看到水杯中的波紋，心情非常激動，更表示《侏羅紀公園》電影系列是這個世代共同的記憶，第一次看到恐龍竟然會感動到哭。
今次由首集導演哥連卓法羅再執導演筒，《侏羅紀公園》元老級人馬羅拉丹、謝夫高拔林、森尼爾更隆重回歸，與《侏羅紀世界》第一二集的新一代主角基斯柏特、拜絲黛麗侯活、奧馬司、黃榮亮、積提斯史密夫、丹妮拉皮內達等同台較量，加上多位當紅影視界紅星加盟，陣容絕對空前鼎盛。
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