華鼎獎電影50強《長津湖》僅排第三　陳木勝遺作《怒火》躋身十大

新浪娛樂接受華鼎獎集團委託，為第33屆華鼎獎中國電影滿意度調查出50強，今日發布結果，頭三位為《中國醫生》、《奇跡•笨小孩》及大破票房紀錄的《長津湖》。喜出望外是50強中，有三部香港電影上榜，而陳木勝導演遺作《怒火》更躋身十大排第九位。

《長津湖》票房大破57.75億，但只排第三位。（劇照）

本屆華鼎獎中國電影排名榜，從公眾滿意度調查，根據基礎要素、觀看價值、觀眾口碑三個元素評分選出50強。最終抗疫電影《中國醫生》，以基礎要素899.18分，觀看價值913.27分，觀眾口碑903.06分，總得分905.9分，奪得滿意度調查第一位。《奇跡•笨小孩》則以905.36居第二。

疫情下，以醫護為題材的電影大贏話題性。（《中國醫生》劇照）

而比較意外是去年國慶檔大收57.72億人民幣，打破中國電影史票房紀錄的《長津湖》，雖然在觀眾口碑獲得915.31分，但在觀看價值只得891.94分，比《中國醫生》和《奇跡•笨小孩》少了10數分。

三部入圍50大香港電影

至於香港電影也有3部上榜，其中陳木勝導演遺作《怒火》，便叫好叫座排第九，《梅艷芳》排第十七，而古天樂、張智霖主演的《G風暴》就排第三十。值得留意是年輕演員易烊千璽，主演和有份演出的四部電影都入圍十大，包括《長津湖》、《長津湖之水門橋》《奇跡•笨小孩》和《中國醫生》，可謂最有價值演員。