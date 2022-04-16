尊尼特普官司贏面比前妻大？　三人證指安芭赫德經常處於憤怒狀態

美國男演員尊尼特普（Johnny Depp）與前妻安芭赫德（Amber Heard）的官司在美國日前（11/4）重新進行訴訟，經過一周的審訊，雖然安芭指控對方用酒樽插插傷她及爆出恐嚇性言論，但有外媒綜合資訊後認為尊尼特普的贏面比安芭大。

尊尼特普與前妻安芭赫德即將於美國時間周一再次對簿公堂。（Getty Images）

首先，安芭赫德的前助理出庭作證時，表示經常在家中或更衣室看到安芭裸體，但從來沒有看到她的臉上或身上有任何傷痕，包括瘀傷或割傷。當前助理被問及是否曾看過安芭的眼部瘀傷及鼻子骨折，她直接回應：「從來沒有。」當年安芭將自己的「受傷照片」讓雜誌登在封面，其後被網民及傳媒發現出外時的瘀傷位置，竟與當初報稱受傷的位置完全不同，被揭開那些瘀傷全部都是偽造的。

當年安芭將自己的「受傷照片」讓雜誌登在封面。（People Magazine封面）

繼續前助手作供後，另一前員工在庭上指證安芭經常辱罵別人，而且時常處於憤怒狀態。前助手憶起某次因希望能調升工資的事宜引起爭論，當時安芭向前助手的臉上吐口水，並怒哮：「竟然敢向我要拿工資！」最終更被安芭解僱。

安芭離開時心事重重。（Getty Images）

到尊尼特普及安芭的婚姻顧問作供時，透露安芭曾多次毆打尊尼特普，指女方會先引發吵架，目的是為了要把尊尼留在自己身邊。她還提到安芭有一次告訴自己：「如果因為先動手吵架就覺得不禮貌的話，對她來說是尊嚴之爭，若尊尼為了避免打架而選擇離開，那麼她寧願選擇打架，這樣就能把尊尼留下來。」

尊尼特普心情異常輕鬆。（Getty Images）

雖然安芭在開審前曾高調表示已經準備了過千項證據，而尊尼特普一方卻保持沉默。但在剛剛過去的審訊中，尊尼的心情非常輕鬆，相反安芭不時表現出憤怒或不自在的表情。由於今次的審訊對話將會向大眾公開，有不少網民都就事件在網絡上進行熱烈討論，更有大部分人都支持尊尼特普，指一直以來安芭都謊話連篇，並嘗試扮做受害者博取同情。