「魁隆」曾有機演薩克薛達版蝙蝠俠　佐斯布連：我想做老啲焦躁啲

佐斯布連向外媒透露自己曾有機會成為薩克薛達版蝙蝠俠。（Getty Image）

佐斯布連（Josh Brolin）在超級英雄電影中地位崇高，他憑在漫威電影宇宙（MCU）中扮演Thanos爆紅，並在《死侍2》（Deadpool 2）中扮演「未來戰士」Cable。他近日接受採訪時，透露自己曾經有機會成為薩克薛達（Zack Synder）版本的蝙蝠俠，但電影商最後決定由賓艾佛力（Ben Affleck）飾演蝙蝠俠。

佐斯布連的消息意味着電影《蝙蝠俠對超人：正義曙光》（Batman v Superman：Dawn of Justice）、《自殺特攻：超能暴隊》（Suicide Squad）、兩個版本的《正義聯盟》（Justice League）及預計於2023年上映的《閃電俠》（The Flash）裡的蝙蝠俠曾有機會全部由他飾演。

但佐斯布連透露選角並不由他控制，否則將會「非常有趣」，年過五旬的他談到如何演譯蝙蝠俠時，他指出：「將會是一個較年紀大、較焦躁的版本」，令人聯想到他在《罪惡城2：蛇蠍情人》（Sin City：A Dame to Kill For）中手法血腥、敏感易怒、經常眉頭深鎖的私家偵探。