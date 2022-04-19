安芭赫德與馬斯克出軌成焦點　被保安爆：趁尊尼特普不在家時拜訪

美國男演員尊尼特普（Johnny Depp）與前妻安芭赫德（Amber Heard）的誹謗官司在美國於上周日重新開審，除了針對家暴事件，安芭赫德與馬斯克（Elon Musk）及James Franco的出軌事件亦成為焦點。

尊尼特普與前妻安芭赫德即將於美國時間周一再次對簿公堂。（Getty Images）

安芭赫德與馬斯克出軌成審訊的焦點。（Getty Images）

安芭赫德在婚姻期間分別與馬斯克及James Franco的約會畫面已經曝光，但兩人暫時還未就事件上庭作供。不過有外媒調查後得知馬斯克曾在訪問中否認在安芭赫德和尊尼特普結婚時發生親密關係，更指兩人拍拖的時間是大約在女方提出離婚一個月後才開始約會。審訊期間，還曝光了安芭及馬斯克的短訊對話和日期，而住宅保安亦大爆安芭每周多次在深夜與馬斯克見面，更表示每次都是在尊尼特普不在家時見面，證明了兩人幽會時間很大機會是在婚姻期重疊。

安芭離開時心事重重。（Getty Images）

另外，有多位證人出面指證安芭赫德的性格有問題。曾經擔任安芭私人助理的Kate James表示安芭性格好鬥，連她的母親都非常害怕她。而婚姻輔導師亦透露，安芭赫德在輔導期間，多次不斷打斷對方講話，不讓尊尼特普發言，而男方為了避免衝突，最後選擇沉默。審訊更爆出安芭赫德有家暴歷史，她曾於2009年與畫家兼攝影師的Tasya van Ree約會時，因對Tasya施暴而被捕。

尊尼特普心情異常輕鬆。（Getty Images）