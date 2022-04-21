65歲呂良偉再戰上海灘　雙槍駁火堅揪打足６分鐘

無綫電視劇《上海灘》（1980），除了是電視史上經典，也成功捧紅了三位主角周潤發、呂良偉及趙雅芝，而且角色深入民心。其中呂良偉飾演丁力一角，更在1991年的《賭俠２之上海灘賭聖》出現，延續經典。來到今時今日，內地觀眾依然迷戀上海灘，最近呂良偉亦接拍了相關題材的網大《烈馬爭鋒上海灘》，難道要重現丁力一角？

呂良偉在1980年，首次飾演丁力一角。（《上海灘》影片截圖）

1991年，與周星馳合演《賭俠II 之上海灘賭聖》。（《賭俠II 之上海灘賭聖》劇照）

雖然故事有「上海灘」三個字，但其實電影跟當年的劇集冇關係，而呂良偉飾演的亦不是丁力，而是愛國人士金廣榮。故事講述民國年間，華人商會成立馬會之際，富商金廣榮為守護碼頭控制權與日本商會簽下「七大碼頭」賭約，但各派勢力暗藏禍心紛爭不斷，在一次被突襲下，金老闆經過連場奮戰，最終因為被出賣，而要橫屍街頭。

2022年，65歲的呂哥再演上海的風雲人物。（《烈馬爭鋒上海灘》劇照）

縱然要死，但呂哥亦演得相當轟轟烈烈，劇組更安排一段長達6分鐘的奮戰場面畀65歲的呂哥發揮，他身處自己的舞廳，然後一群由日本商會帶領的殺手進入，要攞命。奇怪是貴為老闆級人士，身邊就一個保鑣護身都冇，全程要獨力苦戰，拳腳場面當然有，但更亮麗是他手執重型機關槍，無視無情的後座力， 以反物理定律一手一支開動，一個殺五雙，馬步之穩唔講得笑。

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可惜再好打，都唔夠錢好打，其徒弟因為受賄於日本商會，決定出賣師父，當街當巷送師父一程，死得轟烈。