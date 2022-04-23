環線｜陳小春主演網大角色半途死去搵笨　網民聲討：山雞哥等錢洗

陳小春主演的內地網絡電影《環線》日前上架後即登上點擊排名冠軍，以生化蜈蚣為題材，無論劇本還是特效，都一貫網大不良質素，但最離譜的是這部片以陳小春作招徠，但其角色竟然演到一半就死去，難怪引起大批網民不滿，恥笑他為錢寧願接拍這種垃圾。



睇海報都聞到伏味…（電影海報）

《環線》講述以刀哥（陳小春 飾）和高飛（彭敬慈 飾）為首的一群普通人，在一場離奇的地鐵事故中，遭遇到變異嗜血的生化蜈蚣，眾人從一開始的猜忌自保，到最後齊心協力共同對戰地底巨獸的故事。影片中兇殘無比的怪異巨型蜈蚣、詭譎莫測的地下洞窟、墜落深淵的環線地鐵，所有的一切都讓逃生之路變的危機重重。

身為男一的陳小春演到一半便「領便當」，難怪會引起公憤。（電影截圖）

呢個質素嘅電影特效真係太離譜。（電影截圖）

陳小春在劇情演到一半便壯烈犧牲，真正由頭帶到尾的是彭敬慈，仲同女主角有一條淡淡的感情線。大批網民表示，電影本身質素差都算，最離譜的是用陳小春來欺騙觀眾，要留言來洩忿「陳小春台詞十幾句吧！！！香港市場確實完全不行了啊，他們一個個的來內地拍網大，真的無奈啊！」、「大灣區的夢就是拍網大呢」、「最近的陳小春真的是爛片之王，連續多部網路電影，都太爛了」、「陳小春為了養家，什麼電影都接，別怪他」。

彭敬慈才是由頭帶到尾。（劇照）

網大少不了一、兩位美女演員達養眼效果。（劇照）

其中一位網民的留言相當精警，值得一看：「再次證明國產網大是沒有任何底線的，陳小春也是沒有底線的，全靠宣傳來欺騙那些沒啥文化，只知道"山雞"的觀眾，可謂中國人專騙中國人，騙一個是一個。電影本身一無是處，如果這是拍給三歲小孩看的，也許會成為他們的童年陰影，並認為成年女性都是長得一模一樣的，但只要你看過幾部恐怖片，基本不會把這種東西稱為電影。陳小春應該是檔期有限+疫情期間不想呆在家裡，所以才會接拍這片子，而能吃掉"山雞"的蜈蚣，這輩子也算沒白活」。

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