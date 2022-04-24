月光騎士︱第四集揭開Layla身世恩怨　Marc最後病到入精神病院？

由奧斯卡依撒（Oscar Isaac）及伊芬鶴健（Ethan Hawke）主演的Marvel原創劇《月光騎士》（Moon Knight），探索了MCU第四階段的另一面，連續播放三週後大獲好評，憑充滿埃及神話色彩、精彩的打鬥場面及兩位主角出色的演技，成為Marvel新寵。本集揭開了女主角Lyla的身世以及與Marc之間的奇情恩怨，而Marc最後竟然人格分裂病重，進入了精神病院？

以下將會有第四集劇透，未睇的觀眾慎入！

Layla與Steven得到方位後，在沙漠繼續旅程。（《月光騎士》截圖）

第四集，Layla再次成為了本集的MVP，她在沙漠中為救因為Khonshu被封印而失去意識的Steven，利用驚人的身手與照明彈，巧妙地解決了Harrow追擊。然後憑着上一集「斗轉星移」後得到的方位，Layla與Steven找到了Harrow開始挖掘的Ammit之墓。

上一集Khonshu與Steven利用神力「斗轉星移」，利用星象得到了Ammit之墓的方位。（《月光騎士》截圖）

在進入墓地遺跡前，Steven不顧Marc的阻止，向Layla透露了一直與他保持距離，只因為Khonshu打算以Layla為下一位替身。Marc一直希望保護Layla，但相比保護，Layla寧願Marc誠實地與她分享這個秘密，共同面對困境。

進入墓穴前，Steven將Khonshu的打算，告訴了Layla。（《月光騎士》截圖）

進入墓地遺跡後，熱愛埃及學的Steven興奮得無法自制，而Layla則在墓穴口留下代表父親的記號，透露父親是一位熱愛埃及的考古學家，如果尚在人世的話，必定會為自己尋找到這個遺跡而自豪。

墓穴雖然被設計成一個迷宮，但Steven憑着對埃及神祇荷魯斯（Horus）的認識，輕易地找到出路，來到製造木乃伊儀式用的墓室，目睹了一個不死的祭師將Harrow的一個手下在墓室中肢解。他們不小心驚動了不死祭師，面對「它」的追擊，Steven與Layla唯有分開逃跑。

Marc與Layla發現製造木乃伊的墓室。（《月光騎士》截圖）

Layla在逃跑時，為了自保解決了不死祭師，卻遇上Harrow。Harrow面對落單的Layla，不懷好意地利用亡父吸引她的注意力，再向她揭穿她的考古學家父親其實死於Marc的手上。這消息令Layla無法接受，陷入一片混亂，並急切地想向Marc求證事實。

Harrow向Layla揭穿Marc是她的殺父兇手。（《月光騎士》截圖）

另一邊廂，Steven找到了Ammit的墓穴，從棺上的文字發現，Ammit最後的替身竟然是最早的殖民者之一——亞歷山大大帝。Steven除了對這個考古的重大發現感到興奮外，亦不忘他的重要任務，需要趕在Harrow前找到封印Ammit的雕像。於是Steven便再次憑他對埃及學及神話的認識，在亞歷山大大帝的木乃伊的喉部找到Ammit的雕像。

此時，Layla趕到擺放棺木的大殿，並要求與Steven體內的Marc對質。面對Layla向自己求證父親的死亡，Marc毫不隱瞞自己當時在場，但並非處決她父親的兇手，真正的兇手是Marc貪婪的僱傭兵同伴，當時Marc無法阻止同伴大開殺戒，甚至連自己也中槍垂危。就在臨死的一刻，Marc便與Khonshu建立了契約。

Layla知道「真相」後，與Marc對質。（《月光騎士》截圖）

正因Layla耽誤了些微的時間，Harrow趕到了墓室，並在Marc試圖保護Ammit的雕像不被搶手時，被Harrow開槍打中，掉進棺木後面的水池中。並慢慢沉沒。

正當所有人也以為這一集告一段落時，Marc出現在一所精神病院中。他無法動彈，被腳鐐綁在輪椅上；他的人格分身「Steven Grant」來自一部他不斷播放的冷門尋寶電影；月光騎士的形象來自他的模型玩具；第一集阿爾卑斯山的景像來自一幅畫；而Layla是另一位病人、Harrow則是精神病院的醫生。Marc無法相信眼前的一切，希望從精神病院逃走出去，並在其中一間病房的棺木中找到Steven，設法一起逃走。在最後，他們打開了一扇門，出現了一隻埃及神祇打扮的河馬，Marc與Steven均被嚇了一跳。

+ 5

雖然第四集在精神病院一幕被中斷而結束，但亦讓開首三集的不少伏線與危機得到揭示，令餘下的兩集將如何發展留了不少可被發揮的空間。至於結尾Marc出現在精神病院，發覺與月光騎士的經歷，似乎只是看電影、與醫生病人之間的互動下產生的幻覺，類似的劇情，曾經於2011年的電影《天姬戰》（Sucker Punch）裡出現。《天姬戰》同樣講述主角從精神病院逃走，在女主角的幻想中，精神病院成為一所脫衣舞夜店，她與其他舞女們一同為自由而上演超級英雄一樣的戰鬥。但結局時，夜店與一切戰鬥也只是女主角的幻想，而她腦海中的人物、場景與元素，都來自精神病院的職員、病友、設施與物品，一切也是病患影響下的想像。

雖然《月光騎士》的結尾採用了類似《天姬戰》的手法，但第一季尚有第五、六集的劇情能夠發展，亦未揭曉不少埋藏的伏線與背景，所以觀眾應該無需擔憂月光騎士只是一個「精神病人的幻覺」，月光騎士真有其「人」之餘，相信接下來的兩集會解決與Harrow及Ammit的衝突，亦會嘗試讓他與Marvel的人物及敍事中軸連接，留待他在其他電影或劇集作品裡出現。