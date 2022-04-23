《倩女幽魂》編劇阮繼志成票房保證　車禍後遭冷嘲︰搣我劇本抹手

無綫電視（TVB）製作的《360秒人生課堂》，昨晚（22/4）播出一集，請來傳奇電影編劇阮繼志，他曾經憑《倩女幽魂》的成功，創作的劇本成為賣座保證，個個敲門想要，但因少年得志，一次車禍致雙腳殘缺，以為從此一沉不起，但又憑一己之力創作出《醉拳2》、《逃學威龍2》等優秀劇本，但人生的挫敗接踵而來，他自言自己前後共經歷了六個高峯、五個低谷。

台上阮繼志笑看人生，其實他的人生正由被看小開始。（《360秒人生課堂》影片截圖）

編劇阮繼志，1982年於加拿大讀完書返港工作，加入邵氏很快便獲得賞識，短短三個月即晉升為副導演兼編劇。三年後更獲當時上司章國明介紹給徐克導演，同時並寫出了第一個成名作劇本《倩女幽魂》，票房大收1,880萬港元。阮繼志：「之後好多人搵我寫劇本，嗰兩、三年，我寫咗二、三十個好賣座嘅電影劇本。」

張國榮王祖賢主演的《倩女幽魂》，至今多次重拍亦是無人能及。（《倩女幽魂》劇照）

阮繼志坦言當年「年少得志」，成功得來太易，因且沉迷花天酒地導致發生車禍，雙腳因而殘缺。不過這不測沒有打沉他，昏迷兩個幾月後醒來，接受這個事實，更自我安慰︰「跛咗啫，仲可以繼續寫劇本，唔使驚！」這樂觀態度竟然氹到當日在身邊照顧自己的護士小姐Cindy。阮繼志有了另一人生目標，為娶老婆，努力寫劇本。可惜愈是心急，劇本愈不濟，不久大家都忘記了他。

雖然雙腳殘缺，但就激發起阮繼志的潛能。（《360秒人生課堂》影片截圖）

阮繼志還分享了其中一次慘遭冷眼經歷：「有位電影公司老闆一路食炸雞、一路睇我個劇本，同我講：『你唔係運滯都唔會撞車啦，我諗你以後嘅劇本，都好難好似以前咁賣座』。嘩，幾心噏！最慘係佢仲搣咗我劇本兩頁出嚟抹手。」

《逃學威龍２》曾經是阮繼志人生的另一高峰。 （電影截圖）

之後阮繼志展開了「心電圖」式人生，前後共經歷了六個高峯、五個低谷。為了生計，阮繼志轉做打工仔，可惜冇一份工做得長，之後被太太一句點醒︰「打工一定要用個心」，於是他決定辭掉正職，重投自己會真正用心去做的編劇工作。

電影《２人三足》是阮繼志的自傳式電影。（《２人三足》海報）

結果於九十年代再露頭角寫下《醉拳2》及《逃學威龍2》等賣座劇本，只是不久就遇上盜版及金融風暴等外界因素，再陷低谷。隨後憑自傳電影《二人三足》獲內地導演馮小剛賞識，獲邀北上大展拳腳，卻在此時阮母證實患癌……雖然無數次由天堂「直撻」地獄，但阮繼志始終看得很開：「只要跌低咗即刻起番身，乜嘢事都可以解決，唔使驚嘅！」

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除了傳奇一生、阮繼志與太太Cindy的真摯互動亦相當感人。雖然與老公經歷了無數艱苦，但Cindy仍含淚感謝老公謂：「或者所有人覺得我照顧緊佢，但其實呢三十幾年，我發覺係佢令我成長咗，我過得好精彩。」面對太太，全程笑嘻嘻的阮繼志亦忍不住哽咽謂：「如果要我付上這許多才能遇上你，我也甘心、我也願意。」此話一出，現場觀眾及主持林盛斌均哭成淚人，場面令人動容。