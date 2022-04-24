逃獄兄弟２︱張建聲呼籲先支持港產片　張繼聰︰重新培養專注睇戲

《逃獄兄弟2》的一眾主演出席優先場謝票活動。（葉志明 攝）

電影院於4月21日重開，香港電影《逃獄兄弟2》搶閘安排於4月28日上映。電影由前作《逃獄兄弟》原班人馬譚耀文、張繼聰、張建聲、黃德斌及栢天男主演，本集亦加入吳卓羲飾演反派角色。一眾主要演員今日（23日）出席優先場謝票活動後接受訪問，大談電影能夠在戲院重開後上映的喜悅。

張建聲呼籲觀眾首先支持香港電影。（葉志明 攝）

對於電影原定今年一月上映，因為戲院停業而押後的《逃獄兄弟2》，終於能夠在戲院與觀眾見面，主演之一張建聲難掩興奮雀躍：「我強烈呼籲、要求先看港產片，我覺得需要救救本土電影，然後再瘋狂去『報復』其他世界各地不同的電影。市場回復正軌，我們眾人也十分高興。」

張建聲希望《逃獄兄弟2》上映後，能夠如上一集一樣，令市況變好。（葉志明 攝）

而對於系列作上映時所經歷的波折，張建聲亦表示：「一定有失落感，但就由我們一眾兄弟去解除這個魔咒。去年《逃獄兄弟》上映後，我覺得市況變得比上映前更好，大家也變得更開心、熱鬧，所以這個魔咒交由我們去解除，亦希望這是戲院最後一次關閉。」

張繼聰亦回應張建聲指，經歷錯折及難關，才能夠學懂珍惜。（葉志明 攝）

另一位主演張繼聰亦回應指：「這部電影在過去兩年與香港一同經歷困境，每一次有希望、有失望，然後繼續堅持，希望一切能夠告一段落，回復正常。有時的確需要經歷錯折及難關，才能夠學懂珍惜。」

張繼聰希望觀眾能夠重新培養專注觀眾的習慣。（葉志明 攝）

而張繼聰亦表示戲院的觀映經驗無法取替：「我自己也覺得太長時間沒有到過戲院，在家中看電影，根據我的『非正式統計』，觀眾難以專注，大家使用串流平台看電影，也總離不開手提電話。戲院重開，我認為觀眾要重新培養專注的能力，這種觀映文化需要靠觀眾維持，去尊重看電影這一件事，並非為填充交通或進餐的時間而播放一部電影，所以我覺得電影與戲院有必要的存在價值。」