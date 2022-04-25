Matrix華卓斯基姊妹拍賣道具　收益捐Ariana Grande跨青慈善基金

莉莉華卓斯基宣布拍賣電影收藏品，為Ariana Grande的跨性別青年慈善基金籌款。（Getty Image）

莉華卓斯基（Lily Wachowski）日前公布，她與姊姊蓮娜華卓斯基（Lana Wachowski）將會拍賣個人電影收藏品，所得收益會全數捐贈予流行女歌手Ariana Grande於本年四月一日成立的保護跨性別青年的慈善基金。

姊姊蓮娜華卓斯基（中）與《22世紀網絡：復活次元》的兩位主演奇洛李維斯（右）及Carrie-Anne Moss（左）。（Getty Image）

流行女歌手Ariana Grande於本年四月一日成立保護跨性別青年的慈善基金。（Getty Image）

華卓斯基姊妹的拍賣將會於網上進行，拍賣的收藏品共189項，包括來自《22世紀殺人網絡》（The Matrix）三部曲的電影道具及電影設計圖、《雲圖》（Cloud Atlas）的道具與傢具、《木昇戰紀》（Jupiter Ascending）的裝甲服裝與道具槍械及華卓斯基姊妹過去曾獲得的部分電影獎座。

下圖即睇拍賣的精選收藏品：

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華卓斯基姊妹為美國著名電影製作人、導演及編劇，她們曾於20、21世紀交替之間，執導由奇洛維斯主演的電影《22世紀殺人網絡》三部曲，成為電影史上的科幻經典作品。

《22世紀殺人網絡》劇照。（imdb）

她們亦是公開的跨性別人士，執導《22世紀殺人網絡》時為華卓斯基兄弟，哥哥Larry Wachowski先壟行變性手術，成為華卓斯基姊弟，四年後弟弟Andy Wachowski繼而進行變性，成為華卓斯基姊妹。近年她們亦公開透露，在《22世紀殺人網絡》系列電影中，有不少關於性別認同的指涉。