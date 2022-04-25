安芭赫德堅持尊尼特普家暴需以遮瑕膏遮傷口　遭品牌公開拆穿謊言

尊尼特普（Johnny Depp）與前妻安芭赫德（Amber Heard）的誹謗官司與本月11日開始重審，過去兩周爆出有不少驚人內幕，尊尼特普亦出庭作供，除了提供證據指安芭出軌及長期處於憤怒狀態外，更表示自己一生人都沒有打過女人。日前輪到女方作供，期間她提出了尊尼發怒的片段，但處於劣勢的她竟然被美妝品牌拆穿謊言。

尊尼特普心情輕鬆。（Getty Images）

安芭步出法庭時咁憂心。（Getty Images）

安芭赫德的律師在庭上表示自從2015年婚後，安芭就經常被尊尼特普毆打，為了讓瘀傷及傷痕不被外界發現，安芭都會使用美妝品牌Milani推出的「Conceal + Perfect All-in-One Correcting Kit」四色遮瑕膏，律師更強調：「由於使用次數增多，赫德一直隨身攜帶，甚至後來遮瑕傷痕的技巧也愈來愈熟練。」律師的辯論隨即引起網民熱烈討論，但想不到美妝品牌Milani得悉這番言論後，竟然在TikTok上載一段短片反駁，並指四色遮瑕膏是在2017年才發售，但官司所提及的暴力行為卻發生於2013年至2016年，那麼當時還未發售的產品，安芭赫德如何隨身攜帶？

據知Milani的官方短片一出，隨即讓四色遮瑕膏的查詢量暴增，尊尼特普的粉絲亦湧到片段留言支持。該片段至今已累計超過400萬人觀看，更成為討論區熱搜。隨著證據愈來愈多，大部分網民都認為尊尼特普根本沒有家暴安芭赫德，更一面倒指責安芭的行為可恥，並希望法庭能還尊尼清白。