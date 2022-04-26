《飯戲攻心》鄧麗欣開心外國觀眾睇得明　全場聽住張學友金曲拍手

由陳詠燊執導及編劇，黃子華、鄧麗欣（Stephy）、張繼聰、王菀之、林明禎及陳湛文主演的喜劇《飯戲攻心》，入圍第24屆意大利烏甸尼遠東電影節（Far East Film Festival）競賽單元，同時獲提名競逐The Mulberry Award最佳劇本大獎，Stephy以女主角身份遠赴烏甸尼，代表《飯戲攻心》團隊出席參展，現場觀眾反應熱烈，活動後Stephy開心分享。

鄧麗欣代表《飯戲攻心》團隊去到意大利烏甸尼遠東電影節。(電影公司提供)

對於今次代表《飯戲攻心》出席影展，Stephy深感榮幸：「今次代表《飯戲攻心》來到烏甸尼影展當然非常開心，覺得好榮幸，因為這部是香港很地道的喜劇，是很好的劇本，整個團隊都非常用心，我代表導演、子華神及一眾演員來到接受大家掌聲，是一件非常榮幸及開心的事情。」

電影片尾曲是《還是覺得你最好》，Stephy聽住首歌跟着拍子拍手，點知全場觀眾都跟着拍。(電影公司提供)

至於外國觀眾觀賞完《飯戲攻心》是否懂得笑，都是大家關心的焦點，Stephy說：「在放映前我都有擔心過這問題，有諗過意大利人睇我們的喜劇，究竟識唔識笑，睇戲時我都很注意字幕、翻譯及大家的反應，而所有的反應都給我想像中好，大家都懂得笑，而且笑得開心，有些位置是全場震撼地笑，這反應令我非常激動，非常開心，我覺得喜劇真是無分國界。」

首映禮現場反應極佳，Stephy極為感動說：「最特別是放映完畢，我站起接受大家掌聲，最後片尾曲是《還是覺得你最好》，我是很喜歡這首歌，很自然地跟着拍子去拍手，點知全場觀眾都跟着我一起拍手，像壓軸的感覺，不知大家是否聽得懂首歌，但大家都開心與我一起拍手，令我非常感動，是個非常可愛的畫面。」