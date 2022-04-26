第46屆香港國際電影節焦點影人吳君如　重溫10部經典由諧星到影后

第46屆香港國際電影節（HKIFF46），早前宣布改為於8月15日至31日舉行，為期17天。而今日（26/4）亦公布焦點影人是諧星出道，近年晉身監製繼續為港產片努力的香港演員吳君如。她從影至今演出電影超過一百四十部，成為香港電影史上累積票房收入最高的女演員，電影節亦挑選其10部作品跟大家回顧。

吳君如獲選為第46屆香港國際電影節焦點影人。（香港國際電影節相片）

香港國際電影節協會總監利雅博表示：「吳君如一直敢於挑戰不同角色，由豁達妓女、黑幫首領以至慈愛母親，以細膩演技呈現平凡人物的非凡層次。她在演藝事業的蛻變，見證着香港主流電影工業的更迭起伏，憑女性觸覺及個人意志自創新天，成為華人地區最具影響力的女星之一。我們很榮幸能夠邀請她成為第46屆香港國際電影節的焦點影人。」

吳君如以「大笑姑婆」形象嶄露頭角，在《霸王花》（1988）以黑馬之姿搶盡風頭。（《霸王花》劇照）

吳君如從無綫電視藝員訓練班出身，以「大笑姑婆」形象嶄露頭角，在《霸王花》（1988）以黑馬之姿搶盡風頭，亦在《望夫成龍》（1990）擔任主角，與周星馳合演愛情小品，繼而在眾多喜劇中擔當諧星丑角而奠定地位。九十年代中她開始銳意轉型，在自資製作的《4面夏娃》（1996）裏大放異彩，其後在《古惑仔情義篇之洪興十三妹》（1998）以中性打扮的演出備受肯定，贏得香港電影金像獎最佳女主角。

《朱麗葉與梁山伯》是君如展開另一演技路線的作品。（《朱麗葉與梁山伯》劇照）

不甘被喜劇角色定型，吳君如在不同類型電影裏另闢蹊徑，突破形象框架──愛情小品《朱麗葉與梁山伯》（2000）裏的失落邊緣人、另類黑幫片《江湖告急》（2000）裏見慣風浪的江湖大嫂、夢幻歌舞劇《愛君如夢》（2001）裏單純樂觀的舞者，皆令人印象深刻。她最為人稱頌的角色，是由其丈夫陳可辛監製、趙良駿執導《金雞》（2002）裏樂天知命的妓女阿金，她更憑精湛演技榮獲台灣金馬獎最佳女主角，攀上演藝生涯的高峰。

身為一女之母，她在《歲月神偷》（2010）和《媽媽的神奇小子》（2021）內擔當母親角色更具感染力，反映草根智慧和本土情懷，更透現女性堅韌頑強的生命力。演員身份之外，她亦嘗試執起導筒，近年開始兼任監製，為演藝事業再創另一片新天。

+ 3

香港國際電影節向吳君如致敬，精選10套作品讓影迷回顧。

1988 《霸王花》（錢昇瑋導演）

1990 《望夫成龍》（梁家樹導演）

1996 《4面夏娃》（甘國亮、葛民輝、林海峰導演）

1998 《古惑仔情義篇之洪興十三妹》（葉偉民導演）

2000 《朱麗葉與梁山伯》（葉偉信導演）

2000 《江湖告急》（林超賢導演）

2001 《愛君如夢》（劉偉強導演）

2002 《金雞》（趙良駿導演）

2010 《歲月神偷》（羅啟銳導演）

2021 《媽媽的神奇小子》（尹志文導演）