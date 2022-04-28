《蝙蝠俠》彩蛋分析羅賓已靜靜登場？　謎語人初步介紹接捧歹角

全新版本的《蝙蝠俠》（Batman），早在3月於美國公映，香港受戲院停業影響，延至今個星期才正式畫面。雖然連被刪的小丑片段，華納都已經公開埋，不過作為一部大製作，《蝙蝠俠》絕對值得入場在大銀幕欣賞，而且當中有好些彩蛋及製作細節，要靠優勢聲效先感受到。

今集有貓女協助，如果下集有埋羅賓就不得了。(《蝙蝠俠》劇照)

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謎語人提示卡包含未來登場歹角？

今集主要敵人係謎語人，而他每殺一個人都會留低一張邀請卡予蝙蝠俠，故意留下線索讓他找出自己，每張卡都有可愛圖案，不過有漫畫迷就留意到每張卡的主角，都隱藏一個在漫畫出現的反派角色。例如第一張見到一隻貓頭鷹，似乎就是代表葛咸城一個惡名昭彰的犯罪集團「貓頭鷹法庭」，然後第二張有瘋狂科學家、第三張卡片就有毒藤女，第四張據指是「瘋狂帽客」的象徵物，而第五張就是腹語者。

今集有伏線鋪排羅賓出場？

今集「蝙蝠俠」第一幕出場，是在地鐵月台，超黑暗而且極震撼，事源是一位乘客被一班打扮成貌似小丑手下的年輕人襲擊，其中帶頭的一位，被認出是在DC影集《Titans》中，飾演羅賓的Jay Lycurgo，既然DC都著力發展影集作品，有理由相信兩者是相串連起來。不過根據拍攝時間，《蝙蝠俠》是開拍在先，而Jay Lycurgo就在《Titans》的第三季才出現，大有可能是當日未紅做住小嘍囉先，但將來要串連起來都唔係冇機會。

「蝙蝠俠」母親黑歷史與袖扣鈕關係

「蝙蝠俠」之所以變成「蝙蝠俠」，全因父母被殺，激發他要伸張正義。不過今集故事去到中段，劇情鋪排到 布斯韋恩的爸爸因為要隱瞞太太一個秘密鑄成大錯，而這個秘密就是布斯韋恩母親，出身自葛咸市另一阿卡漢家族，亦即是出名的「阿卡漢精神病院」。這個身份解說相當震憾，而戲中其中一幕更有管家阿福特別叫布斯韋恩留意粒袖口鈕，原來只要將粒鈕倒轉看，就會由「W」字變成「AA」，阿卡漢精神病院英文名「 Arkham Asylum」的縮寫，相當有趣。

蝙蝠俠行路有「牛仔」聲

今集蝙蝠俠每次出場，都是人未到聲先到，沉重的腳步聲，連帶具金屬的聲效，原來是導演跟聲效同事研究出來，希望有種像西部牛仔，皮靴上安有馬刺的聲效感覺，所以現在你在畫面看不到馬刺，但又聽到馬刺聲。

今集蝙蝠俠有不少與普通人相處的場面。（《蝙蝠俠》劇照）

穿上西裝的英雄

今次由羅拔柏迪臣主演的蝙蝠俠，被指較以往更有暴力傾向，事實上羅拔柏迪臣在演出時，都有為自己寫下角色筆記，為突顯那股憤怒，更會視每個敵人都是殺父仇人。「在某種程度上，他想像他的對手就是殺死他父母的人。」導演解說羅拔的演出為那特別富仇恨感覺。此外，如細心留意，其實蝙蝠俠的面具是帶有不少子彈凹痕，亦設定是要提醒羅拔柏迪臣，他不是超人，他只是一個穿著西裝的英雄，不是無敵。