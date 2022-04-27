MakerVille︱杜琪峯監製新片《命案》　鄭保瑞：得Lokman演得到

電訊盈科媒體集團成立旗下新公司「MakerVille」，今天舉行發布會，與Viu TV的發展方向不同，MakerVille的CEO魯庭暉先生指出，新公司將會有三大方向：首先為香港觀眾製作更多作品、進行新嘗試；第二，透過不同方式讓香港以外的人能夠看到他們的作品；第三，讓台前幕後的合作能夠由本地拓展至全世界。

介紹電影《命案》的環節由谷德昭（左一）主持，與杜琪峯（左二）、鄭保瑞（中）、游乃海（右二）及朱淑儀（右一）討論電影的製作。（Viutv畫面截圖）

MakerVille在電視以外，亦即將出品電影《命案》，電影由杜琪峯、游乃海及朱淑儀監製，鄭保瑞執導，游乃海、李春暉編劇，林家棟、楊樂文、吳廷燁、伍詠詩及陳湛文主演。《命案》目前已完成拍攝，故事講述一位算命師傅遇上一位殺人者，二人之間生命的磨練。導演鄭保瑞在發布會上分享，指故事希望帶出：「在命運不能逆轉時，我們應如何自處，應該怎樣行一條路。有些客觀環境我們改變不到，最重要係自己面對命運的態度。」

鄭保瑞分享指「命運」是電影最大的命題。（Viutv畫面截圖）

至於《命案》的選角，除了合作多次的影帝林家棟外，亦請來人氣組合MIRROR的隊長Lokman楊樂文飾演殺人者。導演分享時指：「我同Elaine（朱淑儀）見盡晒全香港呢個年齡層嘅演員，Lokman係唯一一個我覺得有可能演得到的演員。」

人氣組合Mirror隊長Lokman楊樂文在電影中飾演其中一位殺人者。（Viutv畫面截圖）

談及人氣組合MIRROR，主持谷德昭詢問《命案》的監製、名導演杜琪峯會否認識MIRROR，杜sir的第一時間說：「又嚟？好似多咗啲喎，成日都提佢哋。」又指對新的組合興趣較大：「呢個時代又要轉一轉，嚟緊㗎喇！我哋舊時喺電視台嘅訓練班都係，出年又有新人、出年又有新人。」

提起Mirror，杜sir的第一反應是：「又嚟？好似多咗啲喎，成日都提佢哋。」（Viutv畫面截圖）

而杜sir被問及串流平台的普及化問題時，他指出：「我覺得呢個係潮流同氣候嚟，如果黑澤明唔死，可能佢都會喺串流平台拍戲。我諗未來喺呢個平台上嘅發展會更闊更大，令觀眾有更多選擇。」

谷德昭亦請教杜sir對串流平台的看法。（Viutv畫面截圖）

監製朱淑儀被問及疫情下拍電影的困難之處時，就坦白地分享：「表面上就有，都係聽指引、戴口罩等，實際上就應該係冇嘅，因為鄭保瑞喺電影界出名『好拍得』，係散工救星，所以疫情對我哋嘅影響不大。反而製作環境、資源有限，才成為壓力。」最後她亦呼籲：「希望香港觀眾記得入場睇戲，支持香港電影。」