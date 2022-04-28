尊尼特普提出3大證據反擊前妻贏面極大　安芭赫德被指患人格障礙

著名荷里活演員尊尼特普（Johnny Depp）與前妻安芭赫德（Amber Heard）的家暴官司在美國法院於本月11日再次開審，今次再度對簿公堂，法庭批准讓傳媒直播審訊過程，成為全球影迷的焦點。繼爆出安芭出軌、多次辱罵及出手毆打尊尼之外，女方在床上大便的照片公諸於世後，有心理治療師出庭作供時指出安芭患有邊緣型人格障礙（Borderline Personality Disorder）和做作型人格障礙（Histrionic Personality Disorder），而這類患者可能會為尋求關注做出非常極端的行為。

兩人的婚姻只維持了短短15個月。（Getty Images）

法醫心理學家指安芭患上人格障礙

尊尼特普首日開庭時表示控告前妻是為了尋求真相，為子女及自己洗去不實污名，而日前再爆出令人震驚的證供。尊尼特普聘請的法醫心理學家Shannon Curry上庭作供時透露於2021年獲尊尼法律團隊邀請參與此案件，並審查了病例文件、醫療紀錄及錄音、影片紀錄，而且還曾見過安芭赫德兩次。

安芭赫德出庭造型跟足尊尼特普 服飾髮型扣針都跟打心理戰？

法醫心理學家Shannon Curry（左）上庭作供時，透露已診斷出安芭患有邊緣性人格障礙和表演型人格障礙，內心存在敵意和憤怒。（Law&Crime Network直播畫面）

Dr. Curry表示已診斷出安芭患有邊緣性人格障礙和表演型人格障礙，內心存在敵意和憤怒，而且非常自以為是，所以經常以自己的標準批判他人。另外還補充患有這人格障礙的人，都是自我放縱、以自我為中心、需要認可和關注，並且經常使用操縱策略。

安芭赫德在證人出庭指證自己時表現得非常不耐煩。（Twitter）

人證尊尼特普被安芭赫德襲擊沒有還手

尊尼的律師邀請他在巴哈馬島的地產代理擔任證人，該女士憶起尊尼於安芭的爭吵，指：「某次聽到安芭赫德罵尊尼特普是過氣的演員，死後會成為孤獨的胖佬，而尊尼特普下樓後，安芭赫德拿著酒瓶緊追在後。」並指尊尼坐在車裡，安芭對他親吻擁抱，但男方並沒有反應。在尊尼下車後，安芭赫德再對他拉扯呼喝：「他雙手垂放，完全沒有反擊！」其後地產代理指第二天早上發現尊尼鼻樑有傷痕，亦看不見女方身上有任何傷痕。

尊尼特普曾表示堅持要拼盡所有控告前妻，是為了尋求真相，為子女及自己洗去不實污名。（CFP）

警方出庭作證不認為安芭赫德是家暴受害者

洛杉磯警察局代表出庭作供時表示，當年曾就第三方的家暴報案，到訪尊尼特普的住所，可是當時安芭赫德並沒有合作及拒絕立案，代表指：「如果是家暴者的話，會發一本小冊子給當事人，但當時我沒有發給安芭赫德，因我並不認定她是家暴受害者。」更坦言雖然當時安芭赫德哭到滿臉通紅，但在她身上和住所的環境，看不出絲毫被家暴的蛛絲馬跡，可是在女方向傳媒公開的照片中，臉頰上竟然有清晰的瘀傷。

安芭赫德堅持尊尼特普家暴需以遮瑕膏遮傷口 遭品牌公開拆穿謊言

尊尼特普離開法庭時表現得非常輕鬆。（Getty Images）