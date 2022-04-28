韋史密夫奧斯卡掌摑事件另有內情？　傳懷疑妻子與Chris Rock外遇

荷里活男星韋史密夫（Will Smith）在上月舉行的《第94屆奧斯卡金像獎》怒摑Chris Rock，雖然事件發生至今已一個月，但事件仍未平息。日前有英國八卦雜誌踢爆韋史密夫與Chris Rock表面上是好兄弟，但其實積怨多年，更懷疑過Chris Rock與妻子珍達娉琦（Jada Pinkett）出軌。消息指，現時正度假的韋史密夫及珍達娉琦的關係極為緊張，傳婚姻恐離婚收場。

奧斯卡｜韋史密夫不忿妻子被嘲光頭 衝上台怒摑好兄弟Chris Rock

韋史密夫衝上台怒摑好兄弟Chris Rock。（Getty Images）

韋史密夫衝上台怒摑好兄弟Chris Rock。（Getty Images）

Will Smith打人後拒絕離開奧斯卡現場 主辦方已展開紀律處分程序

外媒爆韋史密夫疑似因私人恩怨才於當晚失控出手傷人，更懷疑妻子與對方有外遇。Chris Rock多年前曾與珍達娉琦為《荒失失奇兵》（Madagascar）配音，兩人經常一同出席宣傳活動。外界都知道韋史密夫與妻子一致維持開放式婚姻，默認對方可以有婚外情。可惜有指韋史密夫並沒有想像中大方，故懷疑過妻子與Chris譜出婚外情。珍達娉琦否認外遇，故韋史密夫只能將不滿藏在心裡，直至奧斯卡才失控。

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掌摑事件外界一致認為韋史密夫是想維護妻子，雖然韋史密夫與珍達娉琦雖然現正身印度度假，但經過掌摑事件後感情出現極大裂痕。有指韋史密夫一向脾氣暴躁，兩夫妻早已關係惡化，有傳現在幾乎沒有對話，恐怕令這段開放式婚姻會離婚收場。