《命案》Lokman獲導演讚得佢演到　林家棟︰佢演癲癲神神係幾好

MakerVille早前在記招上，發布了電影作品《命案》預告，電影由杜琪峯、游乃海及朱淑儀監製，鄭保瑞執導，游乃海、李春暉編劇，林家棟、楊樂文（Lokman@MIRROR）、吳廷燁、伍詠詩及陳湛文主演。在會上，導演鄭保瑞對Lokman的演出讚不絕口，至於有較多同場的林家棟又點睇呢位對手？

預告一來，Lokman神神化化，從防盜鏡望入單位。（《命案》預告截圖）

在記招上，導演鄭保瑞就力讚Lokman演得極好：「我同Elaine（朱淑儀）見盡晒全香港呢個年齡層嘅演員，Lokman係唯一一個我覺得有可能演得到的演員。」至於在戲中有大量同場的林家棟，接受《香港01》訪問時亦分享點睇呢位對手。林家棟︰「我同Lokman都有好多同場，兩個角色會有微妙關係，不過套戲未宣傳，唔講得太多，只可以話個角色癲癲神神咁，幾適合佢演。」

導演鄭保瑞就力讚Lokman演得極好：「Lokman係唯一一個我覺得有可能演得到的演員。」（影片截圖）

林家棟在預告的片段，已感到一份神神化化。（《命案》預告截圖）

從半分鐘的預告可以見，家棟與Lokman的演繹同樣神神化化似的，家棟還似受傷要包頭演出，家棟︰「呢兩日剛剛配音，又叫又嗌，我配到聲都沙晒！」家棟亦指自己幾喜歡這個劇本，都希望快啲睇到成品。「不過你知杜Sir嘅戲，一定要走影展，等下啦！」

+ 1

《命案》目前已完成拍攝，故事講述一位算命師傅遇上一位殺人者，二人之間生命的磨練。導演鄭保瑞在發布會上分享，指故事希望帶出：「在命運不能逆轉時，我們應如何自處，應該怎樣行一條路。有些客觀環境我們改變不到，最重要係自己面對命運的態度。」

家棟這兩日剛剛為電影配音︰「又叫又嗌，我配到聲都沙晒！」（《命案》預告截圖）

《三命》杜琪峯監製ViuTV新劇 胡子彤張文傑陷入宿命輪迴

據知，電影《命案》與同是杜琪峯監製的ViuTV劇集《三命》是相關作品，《三命》由胡子彤、張文傑（German）、何啟華（阿Dee）、袁富華、林愷鈴等主演，於上年底的節目巡禮已播出製作花絮。而今次在MakerVille記招，就播出《命案》的預告。