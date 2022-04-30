蝙蝠俠｜「企鵝人」哥連費路情史超豐富　曾控告舊愛出賣性愛影片

新版《蝙蝠俠》（The Batman）電影近日在香港上映，全新班底為影迷帶來新鮮感，當中飾演「企鵝人」（Penguin）的哥連費路（Colin Farrell）的「毀容級」造型令人留下深刻印象。

哥連費路「毀容級」變身成企鵝人，未來將會主演同一角色的獨立影集。（劇照）

講起哥連費路，除了入行二十多年的精湛演出外，不得不提其數埋腳指都唔夠的豐富情史，舊愛名單不乏女神級人物，包括天后Britney Spears、安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）以及狄美摩亞（Demi Moore）等，而最轟動的一段，要數他跟「玉婆」伊莉莎伯泰萊（Elizabeth Taylor）發展出一段「婆孫戀」。

哥連跟安祖蓮娜因合作拍攝電影《亞歷山大帝》結緣。（Getty Images）

與Britney Spears愛得高調。（Getty Images）

當年哥連費路上節目自爆，跟比他年長44歲的伊莉莎伯泰萊有過一段情。二人於2003年在醫院邂逅，當時玉婆因患病入院，而哥連正迎接兒子James的出生。哥連被玉婆吸引，叫經理人送花展開追求，後來二人終於走在一起，更共賦同居近兩年時間。哥連透露跟玉婆是「有性無愛」的關係，他純粹愛慕對方，大讚玉婆是個「了不起的女人」。

哥連上節目大談跟玉婆一段情。（影片截圖）

另一件有關哥連情史的轟動事件發生於2006年，他入稟控告前女友Nicole Narain未經他同意外，將二人於2003年拍攝的性愛影片公開，要求對方賠償500萬美元。哥連認為女方的行為是為了摧毀他的演藝事業及賺錢，二人最終庭外和解。