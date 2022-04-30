Disney+《濁水漂流》上架　改編通州街露宿者事件獲11項金像提名

由吳鎮宇領銜主演，榮獲今屆香港金像獎11項提名的《濁水漂流》，今日（30/4）正式登陸Disney+ 串流平台。事件改編自2012年，通州街露宿者事件，導演兼編劇李駿碩，以劇情片與寫實模式合併創作，為露宿者發聲。

吳鎮宇在小輪上爆粗一幕，引起大家關注。（《濁水漂流》劇照）

於大學修讀新聞系的導演兼編劇李駿碩，以天生及後天培養的新聞觸覺，追蹤並探討街友露宿時要面對的問題，再運用電影語言，轉化成作品《濁水漂流》，將貼近社會的一面於大銀幕展現。《濁水漂流》以2012年2月於深水埗通州街天橋附近，發生的驅趕露宿者真實事件為題材。

官司雖然勝訴，但不獲道歉。（《濁水漂流》劇照）

當日警方聯同民政署及食環署於沒有事前通知下突擊清場。逾40名露宿者的家當全數視為廢物棄掉。其後露宿者於社工組織協助下向政府提告，政府最初向每位露宿者賠償港幤2000元為庭外和解條件，但拒絕致歉。《濁水漂流》就是圍繞訴訟時期的１年間，露宿者的群居生活為故事主軸，展現露宿者被社會邊緣化，並因城市再發展而長期遭到掃蕩清場的情況。

事件當年都引圯社會討論。（《濁水漂流》劇照）

電影大部分角色都真有其人，吳鎮宇所飾演的「輝哥」，是代表露宿者們與政府打官司的代表，亦是電影靈魂人物。戲中帶領一眾街友對抗政府的經歷，以及露宿者之間的立場改變，是電影焦點所在。「輝哥」將已逝世兒子的感情投射到年青街友「木仔」（柯煒林 飾）的橋段亦感動人心。