《無間道》經典「掃飯盒」係後備劇本　莊文強︰另一版本係拜關公

《無間道》將會於今晚（30日）9時30分於翡翠台重播，電影由劉偉強、麥兆輝執導，麥兆輝及莊文強編劇。（imdb）

今日（30日）無線電視翡翠台將於晚上9時30分，重播香港經典警匪片《無間道》。《無間道》於2002年上映，由劉偉強、麥兆輝執導，麥兆輝及莊文強編劇，並由劉德華、梁朝偉、黃秋生及曾志偉主演，於第22屆香港電影金像獎橫掃七項大獎，包括最佳電影、最佳導演、最佳編劇及最佳男主角等，亦於2005年，被香港電影金像獎協會票選為「最佳華語片一百部」之一。

《無間道》中，曾志偉「掃飯盒」一場是電影的經典橋段之一。（imdb）

《無間道》中，有不少令觀眾難以忘懷的經典場面，其中曾志偉飾演的韓森被黃秋生飾演的黃志誠警司拘捕返回警署內，韓森因為黃志誠的行動而失去一大批毒品，大怒之下將桌面上的飯盒掃走。緊張度爆錶的這一幕，不論在演員的情緒表達、警匪雙方對壘的戲劇張力上，都表現得淋漓盡致，但編劇莊文強在接受網絡節目「24/7TALK」訪問時透露，「掃飯盒」一幕當時竟然是後備的劇本情節。

《無間道》的編劇莊文強（左三）2017年在網台節目「24/7TALK」上透露，「掃飯盒」一場的橋段來自他的後備劇本。（Youtube截圖）

莊文強在節目上談到《無間道》以及作為一位編劇時指：「一位專業的編劇，一定要帶着很多個劇本到現場。因為現場有這麼多影星，每人也有自己的意見，你永遠不知道會發生甚麼事。當時到現場前，你會預測他們的想法，有甚麼會刺激到他們。」

《無間道》的編劇莊文強（右一）在「24/7TALK」上大談作為編劇及導演的心得與經驗。（Youtube截圖）

有個版本是拜關公

莊文強︰「其中一個辦法，我會同一場戲寫很多個版本，志偉『掃飯盒』那一場，其實我第一個版本就是寫掃飯盒，但兩位導演不喜歡，因為實在太『灑狗血』。於是我便寫了第二個版本，就是志偉與一眾兄弟在警署內『拜關公』，他們一起拜警察的那一個關公，他們（兩位導演）看完又覺得『玩得太大』。如是者改了幾個不同的版本，而最後亦有一個確定了的版本。」

可是到了現場，莊文強派發劇本予在場的影星時，其中一位影星竟然即場否決了劇本的定稿，這位大牌的影星就是曾志偉。莊文強透露：「我記得我準備了五個版本，否決到最後剩下『掃飯盒』的那一個版本，志偉看完以後，沒有跟我說一句話，便叫了場務來，吩咐買六十個小菜用來『掃』。」

來到現場，否決了莊文強劇本的影星，原來是「掃飯盒」一場的中軸——曾志偉。（影片截圖）

但更令人震驚的，是導演劉偉強當時在現場並不知情，莊文強回憶當時的情況：「我立即去跟導演傳達情況，劉偉強當時大怒：『我而家唔知你！我就唔識拍！你搞！』於是我便繼續派劇本，其實最重要的是華仔與偉仔說可以就沒事，他們兩個也說：『都唔關我哋事，有咩所謂啫，你哋咪搞囉。』」

當時情況的驚險，莊文強在15年後的訪問中分享時也似乎歷歷在目。然而若非編劇專業地作多方面的準備，以及資深演員憑現場直覺所表達的意見，兩者互相碰撞，便沒有《無間道》裡一場張力高漲的「掃飯盒」群戲。