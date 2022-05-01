安芭赫德被爆紅色指甲油扮血跡　300萬人聯署要求退出《水行俠2》

著名荷里活演員尊尼特普（Johnny Depp）與前妻安芭赫德（Amber Heard）的家暴官司於4月11日在美國法院開審，兩人再次對簿公堂。審訊期間爆出多個驚人內幕，繼安芭赫德以還未推出的遮瑕膏遮聲稱是被尊尼特普家暴的傷口，還有被心理學家指出安芭患有邊緣型人格障礙和做作型人格障礙後，再被爆以紅色指甲油扮血跡，誠信完全破產。

安芭赫德被爆多次假裝受傷，誠信完全破產。（CFP）

有指Amber Heard於律師的關係不甚友好。（CFP）

日前安芭赫德指控尊尼特普曾打斷她的鼻子，尊尼在庭上親自還原當時的情況，反指是女方突然在他出門時，從背後大力撞向他，嚇得他立即將額頭靠向對方，希望讓安芭冷靜。但安芭竟然聲稱尊尼打斷其鼻骨，幾分鐘後更拿著一張染有血跡的紙巾給他看。不過尊尼指出他後來拾回該染血紙巾，發現所謂的「血跡」是用紅色指甲油偽裝成的。

Johnny Depp在庭上顯得非常輕鬆。（CFP）

由於安芭赫德多次被爆出偽裝證據，誠信完全破產，日前有網民發起聯署要求安芭赫德退出《水行俠2》的演出，至今已經有多達300萬人簽署。而聯署的內容提到安芭對於尊尼的傷害和謊言，並指出她早已在2009年就有虐待前伴侶的前科。認為華納兄弟娛樂公司及DC娛樂不應該忽視受害者的痛苦及美化施暴者。

300萬人聯署要求Amber Heard退出《水行俠2》。（網站截圖）

據《TMZ》報道，安芭赫德的職業生涯可能已經受到影響，消息指她在《水行俠2》中的演出只有數分鐘而已。電影於1月已經完成拍攝，當時導演溫子仁在Instagram宣佈消息時，只上載了與「水行俠」積遜莫瑪（Jason Momoa）及Patrick Wilson的合照，當時亦沒有提及過安芭赫德。另外，積遜莫瑪亦被網民發現近月安芭完全沒有出現在他的社交平台，最近亦追蹤了尊尼特普的IG，這個舉動讓外界認為積遜以行動力撐尊尼。

傳Amber Heard在《水行俠2》的戲份只有數分鐘。（劇照）