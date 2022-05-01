《生死有時》後占士邦邊個做　監製Barbara Broccoli：大家等多陣

自從上一任007丹尼爾格力（Daniel Craig）於2019年宣布，《007：生死有時》（No Time to Die）將會是他第五部亦是最後一部演出的占士邦電影後，有關占士邦「繼任人」的流言便在網絡上不斷發酵。熱門的人選包括湯哈迪（Tom Hardy）、亨利卡菲爾（Henry Cavill）、艾迪斯艾巴（Idris Elba）甚至 Jacob Elordi。

可惜占士邦系列的監製Barbara Broccoli，在日前回應時表示：「這是一個重大的決策，需要多花一點時間。」因為對她而言，這不單是透過試鏡挑選演員，而是重新思考整個系列電影發展路向。

占士邦系列的監製Barbara Broccoli請影迷「等多一陣」。

Barbara Broccoli是開展占士邦系列電影的傳奇監製Albert R. Broccoli的女兒，1962年將Ian Fleming的知名間諜小說主角占士邦帶入大銀幕，由第一部007電影《鐵金剛勇破神秘島》（Dr. No）直至去世前監製的《新鐵金剛之金眼睛》（Goldeneye），他一直掌控着占士邦系列電影的路向，歷任占士邦演員也經由他首肯錄用。

在Albert R. Broccoli去世前，女兒Barbara Broccoli亦從《鐵金剛勇破爆炸黨》（Octopussy）開始參與占士邦電影的製作，並由《金眼睛》開始擔任監製，直至《生死有時》。