美瑾霍絲承認與未婚夫MGK互相飲血　沉迷神秘儀式及BDSM性虐戀？

現年35歲的性感女星美瑾霍絲（Megan Fox）拍攝電影時，搭上年紀比自己小4年的男歌手Machine Gun Kelly（MGK）而跟前夫離婚，並於今年1月宣布訂婚。兩人崇尚BDSM性虐戀，更曾公開以血製成了頸鍊，非常誇張。日前美瑾霍絲日前接受訪問時，大爆自己與未婚夫確實會互喝大家的血！

美瑾霍絲譜姊弟戀瘋狂曬恩愛 男友MGK特製滴血頸鍊日日戴

Megan Fox因拍攝電影而搭上MGK，最後與丈夫Brian Austin Green離婚。（IG/@meganfox）

兩人於今年1月宣布訂婚。（IG/@meganfox）

美瑾霍絲在訪問中解釋了為何會與MGK喝對方的血，由於兩人年初訂婚時公開了這個習慣，讓外界誤會了兩人是經常性會飲血：「告訴大家我們喝對方的血，可能會誤導人們想象成我們把血盛在酒杯中，像《權力遊戲》中一樣暢飲對方的血。事實上我們只會喝幾滴，但沒錯，我們確實偶爾會吸食彼此的血，這只是為了完成儀式。」

MGK就在IG分享了以美瑾的血製成了頸鍊，並留言：「我把你的鮮血戴在頸上。」（IG/@machinegunkelly）

其後她補充自己沉迷於占星術，除了解讀塔羅牌，更會在新月和滿月時做以上的儀式，並指舉行這些儀式讓自己更有自制力。另外，與MGK訂婚前，其實美瑾霍絲曾表示與對方是天生一對及命中註定。由於兩人的星座合拍之外，還有自4歲起就喜歡像MGK類型的男生，更指剛巧自己比MGK大4年，故認為是小時候念力太強而「製造了MGK這位完美情人」。

點擊下圖看美瑾霍絲最近公開亮相的性感造型：

+ 6