安芭赫德心理醫生作供大反擊　指控尊尼特普曾強迫前妻發生性行為

著名荷里活演員尊尼特普（Johnny Depp）與前妻安芭赫德（Amber Heard）的家暴官司在美國法院於4月11日開審，審訊期間爆出多個驚人內幕，尊尼方面提出多項證據指安芭患有邊緣型人格障礙，而自己才是家暴的受害人，令女方誠信破產。昨日開始輪到安芭出庭作供，並公開指控尊尼對她作出性暴力。

兩人的婚姻只維持了短短15個月。（Getty Images）

昨日（3/5）開庭前半段，安芭赫德的前護士為尊尼特普出庭作供，透露安芭曾患有多項心理疾病，更有濫藥史，包括可卡因、迷幻蘑菇及MDMA（俗稱搖頭丸），而且安芭每天都要喝一至三杯紅酒，經常喝到不知道自己醉了。另外，安芭亦曾向該護士表示，當尊尼不在身邊就會感到沒有安全感，情緒極度不穩定。

尊尼特普曾表示堅持要拼盡所有控告前妻，是為了尋求真相，為子女及自己洗去不實污名。（CFP）

輪到安芭進行辯護時，她提到當伴侶變得暴力時，自己會變得暴力並且會反擊，這樣男方就會成為虐待的受害者，而自己亦因此患有創傷後壓力症。其後安芭的心理學家Dr. Dawn Hughes為她出庭作供時透露，雖然安芭及尊尼都互相虐待，但安芭卻向她透露遭受更嚴重的虐待，包括性暴力，更指控尊尼會強迫安芭進行性行為。她續指尊尼毒癮發作時，多次向安芭施暴，性侵後令安芭造成下體疼痛。

安芭赫德被爆多次假裝受傷，誠信完全破產。（CFP）

不過有外媒指Dr. Hughes並不是安芭的長期心理醫生，只在2021年為女方進行過21小時的會談。另外，安芭亦指尊尼妒忌心很重，除了不容許她穿上性感衣服之外，還不喜歡其他男性搭訕。