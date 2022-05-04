奇異博士2︱Do姐情迷「男朋友」班尼迪甘巴貝治　隔6年網上重逢

班尼迪甘巴貝治與Do姐輕鬆對談。（訪問影片截圖）

隨《奇異博士2：失控多元宇宙》今日（4日）上映，獲電影公司邀請代表香港訪問主演班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）的Do姐鄭裕玲，在電台節目上大爆訪問過程及內容，指班尼迪是自己的「英國男朋友」，繼2016年《奇異博士》首集電影上映時，因主持記者會見真人後，事隔6年終於重逢。Do姐笑言班尼迪掛念她這個「香港女朋友」，希望「男朋友」可以有機會再到香港進行宣傳，笑指一次生兩次熟，第三次見面一定更有默契。

班尼迪甘巴貝治認得Do姐。（訪問影片截圖）

Do姐在電台節目中提到，自己從《新世紀福爾摩斯》（Sherlock）便情迷「男朋友」班尼迪。班尼迪為《奇異博士》來港宣傳時，Do姐收到邀請擔任記者會主持時，毫不猶豫便接受工作。續集再次獲邀，雖然未能親身訪問，但透過視像與班尼迪短聚四分鐘，Do姐亦表示十分興奮，指與班尼迪對談輕鬆。

Do姐在短短四分鐘內踴躍提問，問到班尼迪如何準備角色以及動作場面是否親身上陣，班尼迪指不同版本的奇異博士要保持連貫性，亦涉及許多新創意。造型與外貌在設計上有差別，未至於混淆觀眾。而他雖然未有親身拍攝所有高難度動作場面，但也落力鍛練健身，又笑指拍攝Marvel的電影十分健康，每日凌晨四點開始運動，六點化妝造型，七八點開拍，雖然不時工作至晚上七八點，但也是對精神的一種磨練。