Netflix 5月片單｜６套必睇影視真人騷　《怪奇物語》強勢回歸

來到5月，雖然社交隔離措施放寬，但為了避免去人多的地方，相信不少人都選擇留在家中煲劇打發時間。Netflix每月都會有不同劇集、電影及真人騷上架，記者以下為大家整理的Netflix 5月的新片單。除了有《怪奇物語》（Stranger Things）第四季、《愛·死·機械人》（Love, Death & Robots）第三季回歸，還有「N號房」紀錄片。

《怪奇物語》（Stranger Things）第四季氛圍兩部分，分別在5 月 27 日與 7 月 1 日播出。（Netflix）

《怪奇物語》（Stranger Things）第四季Part 1：5月27上架

第四季中主角們都各散東西，在摸索高中生活的同時，一個全新的恐怖超自然現象又再次來襲。而早前發布的預告中，前所未見的人形怪物終於現身。事件亦牽涉到美國政府單位前來尋求Eleven幫忙，並指只有她的能力才能打贏這場硬仗。新一季的氛圍陰森恐怖，必定能為劇迷帶來衝擊感。

（Netflix）

《愛·死·機械人》（Love, Death & Robots）第三季：5月20日上架

這套艾美獎動畫影集，由《死侍》導演Tim Miller及David Fincher聯手打造，透過黑色幽默及獵奇的風格來探討人性、社會等相關議題。

（Netflix）

《鬥氣幹探再出更》（The Takedown）：5月6日上架

由《怪盜羅蘋》（Lupin）的法國凱撒影帝Omar Sy與Ousmane Diakité主演的電影，講述兩個作風、出身背景、職涯都大不相同的警察，為了調查一樁新案件，這對奇特的搭檔再度聚首，還一路橫越法國。原本看似單純的販毒案竟演變成大規模刑事案件，處處充斥危機與意想不到的笑料。

（Netflix）

《高中無限期》（Senior Year）：5月13日上架

電影由《完美巨聲幫》（Pitch Perfect）「肥Amy」Rebel Wilson主演，故事描述一位高中啦啦隊長因在表演時不幸墮地受傷，昏迷了長達 20 年後，結果醒來時竟然已經37歲，劇情搞笑又感人。

（Netflix）

《網路煉獄：揭發N號房》：5月18日上架

紀錄片以2020年轟動亞洲的韓國「N號房」為題，深入探討這宗韓國近年最大型的集體性虐案。「N號房」案件於2020年3月被揭發，多達70多名女性被威脅成性奴，其情色照片及影片在Telegram上被散播，有指受害者年齡最少只得11歲。其中最猖狂的「博士房」中，估計最少多達26萬人曾加入聊天室，主腦「博士」更會指示受害女性用刀在身上刻字，以及把蟲放入下體內等，手法變態。事件引起關注後，大量藝人聯署發聲。「博士」趙主彬被捕後，去年被判有期徒刑42年，並需配戴電子腳鐐監控30年等。Netflix這次則找來當時負責案件的警察、記者和專家等，以訪問的形式還原和揭開這單轟動一時的「N號房」案件，以及公開最終審判的過程。

（Netflix）

《璀璨帝國》（Bling Empire）第二季：5月13日上架

有「真實版我的超豪男友」之稱的真人騷《璀璨帝國》去年1月上架時，引起極大迴響。節目揭開生活在美國洛杉磯的亞洲名媛如何為名氣鬥得你死我活，雖然離地但超Juicy。第二季加入了兩位名媛之外，更於預告大爆跟男友Andrew Gray分手的Kelly回復單身，不過於首季力追Kelly的Kevin Kreider就轉追身材超好的DJ Kim Lee。另外，主動向男友Jessey求婚的Cherie Chan終於開始籌備婚禮，但Kelly竟然爆出Jessey有第二個家庭。