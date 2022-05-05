HBO新劇《The Staircase》還原小說家殺妻案　哥連費夫演技大爆發

於2001年在美國發生的離奇兇案「小說家樓梯殺妻案」因Netflix紀錄片而再度掀起話題，而HBO改編紀錄片及真人真事的懸疑劇《The Staircase》終於在今日（5/5）上架，劇集由奧斯卡影帝哥連費夫（Colin Firth）飾演。

劇集將於5月5日在HBO上架。（劇集海報）

《The Staircase》改編自同名紀錄片及真人真事，還完了「小說家樓梯殺妻案」。當時著名小說家Michael Peterson（哥連費夫飾）報案，指回家看到妻子Kathleen Peterson（Toni Collette飾）滿布鮮血躺在家中的樓梯底。警方到場經一連串搜證後，認為她是死於謀殺，而Michael有殺妻動機，原因包括妻子有份高額的保險。警方又從Michael的電腦找出多張男性裸照，Michael疑為雙性戀者。一切證據都指向Michael，認為他謀殺了妻子，並將案發現場布置成為意外事故的模樣。Michael最終謀殺罪成立，被判處終身監禁。

由於案件有大量謎團，令《The Staircase》的故事耐人尋味，其引人入性毋庸置疑。而一向給人優雅紳士感覺、多演正面角色的哥連費夫，如何詮釋謀殺妻子的小說家，表達其黑暗面又是另一賣點。他將夥拍憑喜劇《一顆恨嫁的心》贏得金球獎影后的Toni Collette，為大家揭開女主角被殺之謎。另有近年轉戰電影圈的《權力遊戲》女性蘇菲特納（Sophie Turner）飾演哥連費夫的養女。劇集與美國同步首播，於5月5日在Now TV HBO GO自選點播上架。