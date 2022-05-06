張敬軒一人分飾MIRROR12子變HORROR　「擺pose扭到我條腰痛」

撰文：許育民
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張敬軒早前接受手機製造商Samsung邀請，首次擔任導演執導手機電影《前夫的愛》，拍出MIRROR粉絲為一張海報的鍥而不捨。有眼利的網民見到，其實戲中想據為己有的海報並非真正MIRROR拍攝的海報，而是由張敬軒一人分飾12子拍出的死搞版「HORROR」，而且廣告更是真人演繹非靠電腦執相，製作非常認真。

唔放大分唔分到邊張係MIRROR，邊張係HORROR？

今年入行20年的張敬軒，一直希望可以保持新人的姿態示人，務求在演藝事業上不斷突破自己。而今年首個突破就是做導演，執導首部以黑夜為題材的「手機電影」《前夫的愛》。故事講述因香港追星現象而引發的一連串怪誕奇趣故事，更提及一眾「前夫」愛屋及烏「被迫」與妻子一起追星時既搞笑又甜蜜的點滴。由於廣告商為Samsung，而廣告出現的海報亦跟早前MIRROR所指的版本「一樣」，大家無為意原來這是惡搞版，是由軒仔自己一人分飾12人扮演。

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就咁睇，真係唔覺有唔妥。(官方相片)

張敬軒亦在IG分享今次惡搞感受，聲稱「男團一啲都唔易做 #我的男團夢已幻滅」。他指在拍攝前，需要揣摩每一位成員的神韻，每一位都有不同形象，如何展現當中的獨特性，真的不簡單。張敬軒︰「淨係擺pose，真心扭到我條腰又痛，腳仔都淵埋，冇番咁上下跳舞底子真係搞唔掂；仲有，本公要收起我平時嗰啲嘅滄桑又帶啲憂鬱嘅眼神，要用佢哋嘅嗰種自信又堅定嘅眼神望住鏡頭，真係好大挑戰。」他更特別多謝我個髮型師為他準備了12個hair pieces，化妝師為他轉了12個妝，造型師在極短時間張羅到所有服裝造型。

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