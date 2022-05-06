《月光騎士》大結局揭露馬克第三人格　女主角獲神力化身超級英雄

Marvel Studios原創劇集《月光騎士》，全劇首季6集已經全數於Disney+ 獨家上線。於大結局當中，馬克甘願放棄永恆的平靜，重回陰間找尋已經石化的史蒂芬，並與其聯手回到人間。雙重身份令戰力大增之餘，今集仲會獲全新得力助手幫助。

月神孔蘇終獲解封重生。（《月光騎士》劇照）

月神孔蘇獲解除封印後，月光騎士正式復活！重投人世的馬克及史蒂芬一同經歷生死後，二為一體合作無間，戰鬥力大大提升，與成為塔沃里特女神臨時代理人的女主角蕾拉，聯手對抗於阿米特被解封後能力幾何級數遞增的夏羅。而身負重任的蕾拉，先是前往神廟釋放孔蘇令馬克及史蒂芬復活，在金字塔墓道裡最終答應後成為埃及女神塔威蕾的化身，獲得堪比月光騎士的戰鬥力，將緊張氣氛推上高峰！

女主角蕾拉成為塔沃里特女神臨時代理人，戰鬥力大增。（《月光騎士》劇照）

阿米特被解封後，能力幾何級數遞增的夏羅（《月光騎士》劇照）

而去到第６集最後，以Marvel一貫於片尾放置彩蛋的形式，正式將主角的第三人格傑克洛克利帶入故事，成功引起一眾Marvel粉絲熱烈討論與期待。《月光騎士》由開播前至播放結束，奧斯卡伊薩克（Oscar Isaac）的精湛演技一直是劇集的焦點。奧斯卡伊薩克一人分飾馬克及史蒂芬兩個人格，為承接及推動故事發展，提供豐富的吸引力。尤其在第５集《精神病院》中，馬克以及史蒂芬一同面對人生最傷痛時刻，足以令人眼前一亮。