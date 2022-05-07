緣路山旮旯︱揚威日意星三地影展　導演黃浩然：以為外國觀眾唔明

原定在今年情人節檔公映，港產片《緣路山旮旯》在本地戲院被封三個半月期間，成為唯一一部香港電影，接連入選日本大阪亞洲電影節（3月）、意大利烏甸尼遠東影展（4月）以及新加坡華語電影節（5月），而且在三地都獲得極佳口碑，氣勢如虹，暫定在8月4號上畫，有可能成為今年暑假檔期一路奇兵。

《緣路山旮旯》由岑珈其主演。（劇照）

《緣路山旮旯》主創夫妻檔、編劇兼導演黃浩然以及監製鄺珮詩，上星期亦有旋風式走埠，接連出席第24屆烏甸尼遠東影展以及第10屆新加坡華語電影節，其中前者在4月27號一場放映，更是電影歐洲首映；而在4月28號，二人亦與《喜歡妳是妳》其中一位導演、演員楊潮凱一同出席座談會，主題圍繞今日香港電影環境，主持人正是《叔．叔》其中一位監製溫煦宇（Michael Werner）。

《緣路山旮旯》兩位主創黃浩然及鄺珮詩與烏甸尼遠東影展兩位主腦合照（《講鏟片》Ryan Ra 攝影）

《緣路山旮旯》兩位主創黃浩然及鄺珮詩與楊潮凱於座談會後跟主持Michael以及影展主腦Sabrina合照（照片由楊潮凱提供）

到5月3號，新加坡華語電影節放映一場《緣路山旮旯》，為電影東南亞首映，導演和監製親身出席映後談，跟主持胡金國（Jon Foo）與觀眾暢談超過半小時，當中不少為當香港人，難怪觀映期間，笑聲密度非常高，皆因沒有語言障礙。同日晚上，新加坡電影導演吳旻修（Goh Ming Siu）在其 IG 指出，《緣路山旮旯》是今屆電影節之中最佳電影，認為作品植根香港獨特氣息，證明只要講好本土故事，自然能夠走出國際，引起共鳴。

《緣路山旮旯》導演黃浩然及監製鄺珮詩出席新加坡華語電影節。（Sean Goh 攝影）

旋風式走訪兩地電影節之後凱旋回港，導演黃浩然現正在酒店接受隔離。他在接受訪問時表示：「對電影得到外國正面反應，當然感到高興，不過畢竟還有三個月才上畫，覺得漫漫長路，仍需努力做好宣傳。其實去到外國，好多人都對香港以至香港電影工業都非常關心，當他們得知《緣路山旮旯》只用了12日拍攝，又在沒有政府資助之下完成，都感到極其驚訝，因為從作品本身去睇，完全看不出是低成本製作。當初由構思到拍攝，我從未想過《緣路山旮旯》會得到外國影展垂青，總以為外國觀眾不會明白香港本土情況以至特色，結果出乎意料之外，有外國觀眾連比較內在之訊息，都完全get到。」