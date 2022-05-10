《奇異博士2》湯告魯斯版Iron Man被刪？　編劇證有向Marvel提出

Marvel電影《奇異博士2：失控多元宇宙》全球大收，香港亦火速大破3600萬票房，成為2022年票房最亮麗一部。電影討論度一直高企，特別事前有提及會有多位重量級演員演出，飾演不同宇宙版本的英雄人物。當中最熱烈討論的是湯告魯斯（Tom Cruise, 又譯︰湯姆克魯斯）可能以另一個平行宇宙的Iron Man在電影中出現，實情當然沒有成事，但早前編劇接受訪問時，就提到原本的確有這想法。

《奇異博士2》口碑不俗，票房亦高開。（劇照）

最近有傳導演是有拍到該場面，只是最終被剪走，近日編劇Michael Waldron接受《Rolling Stone》雜誌訪問時，便澄清整個計劃從未成事，但這個想法確是有過的。「傳聞的湯告魯斯片段是沒有的，但我很愛湯，我甚至跟漫威總裁Kevin Feige說，我們能擁有湯告魯斯版鐵甲奇俠嗎？」當時Kevin還笑說曾在網上看到「湯告魯斯即將成為另一個平行宇宙的鐵甲奇俠」新聞，當下暗自也希望這段新聞能夠成真，但當然也不太贊成。

紅女巫今集成為主角。（《奇異博士2：失控多元宇宙》超級碗預告擷圖）

Michael再三強調，自己也想看到湯告魯斯在電影出現，但他一直都在拍《職業特工隊7》，所以這件事可行性好低！」雖然最終得唔到湯告魯斯，但電影最後都有多位重量級影星客串，這些都是他的心水之選。