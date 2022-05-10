《見鬼》20周年｜舔叉燒搭𨋢撞鬼成經典　地鐵靈異畫面驚嚇全城

香港經典鬼片《見鬼》（2002），不經不覺已經上畫20年，電影由情節到氣氛營造，都成為香港電影經典，更成就主角李心潔及彭氏兄弟，成為一代鬼后鬼王。電影更為港產鬼片定下新高度，廿年來後無來者。除了情節精彩，電影更成功塑造出一幕疑似靈異場面讓觀眾自行發現，成功將電影由戲院帶到去生活，疑幻似真令觀眾投入度大增。

李心潔在戲中接受完手術後，開始見鬼經歷。（《見鬼》影片截圖）

日光日白撞鬼

《見鬼》經典之處在於橋段夠生活，而且鬼魂無處不在，甚至可以在日光日白的高速公路，燒味店內出現，打破大家心目中鬼片的格局。其中食叉燒飯撞鬼一幕，當年更令人熱烈討論，有人因此不敢再食燒味。事實上，有不少法科師傅都先後引證，靈界朋友愛吸收食物精華是真有其事，好些更指被吸後的食物，部分味道更加會變淡，信不信由你。

時間緩慢流動的搭𨋢撞鬼

至於另一幕令人看得心寒，是李心潔在戲中獨自搭𨋢，撞見一隻凹頭阿伯鬼。由於搭𨋢是大家日常生活必做的事，而且不乏單獨搭𨋢的時候，所以這幕拍出來更能將觀眾的生活聯繫上。縱使伯伯的裝扮不算太恐怖，但這幕氣氛完勝，而且這一幕沒有故弄玄虛，伯伯沒有突然嚇李心潔，只是靜靜地一齊搭𨋢，而李心潔從𨋢門那個不清不楚的倒影見到伯伯模樣，以及他站在背部讓她感受寒意，每一幕都比清清楚楚見到伯伯模樣更可怕，要你跟李心潔一同慢慢感受時間的緩慢流動，這份折磨的氣氛營造屬上乘之作。

舔叉燒一幕，令人耿耿於懷。（《見鬼》影片截圖）

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靈異畫面係咪真？

至於搭地鐵一幕出現靈異倒影，由於這幕沒有特別聲效，並不似導演設定的驚嚇情節，所以當觀眾在戲院發現這一幕時，便認定是真的拍到靈異畫面。事實上，這幕是要交代李心潔在戲中換上眼角膜後，在她眼中自己已經不是李心潔的樣子，而是成為捐贈者的模樣，但別人眼中她仍是李心潔，而這個倒影就是導演的悉心安排，既讓細心的觀眾當彩蛋發現，又引起話題。

女主角李心潔亦因為這部戲，贏得一份姻緣，與導演彭順結婚。更讓她憑該片贏得第二十二屆香港電影金像獎影后，是第二位以鬼片稱后的演員，第一位是梅艷芳的《胭脂扣》。可惜當年正值沙士，心潔未有親身來港接受這項殊榮。