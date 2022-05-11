唐伯虎點秋香｜細數「四大淫俠」近況　Keep得最好竟然係佢

電影《唐伯虎點秋香》無論主角、配角，或是只有一場戲的小角色，都能夠做到獨當一面的效果，其中「四大淫俠」的場口可謂睇幾多次都咁好笑，「東淫」、「西賤」、「南鹹」、「北濕」成為觀眾心目中的經典角色。

飾演「北濕」的王偉樑被指疑似精神失常。（電影截圖）

網上流傳王偉樑的近照，外貌變化不大。（網上圖片）

而飾演「北濕」的王偉樑近日成為網民熱話，原來近年有影迷為他開設個人Facebook專頁，而有關他的近況亦傳個不停，有指他淡出幕前工作後疑似出家成為和尚，亦有人表示在油塘一家髮型屋見過他為客人洗頭，另外又有網民曾分享王偉樑的近照，雖然有明顯老態，但外貌跟當年變化不大，除了傳聞出家，亦有人聲稱見過王偉樑在街上自言自語，狀似精神失常。

呢一幕睇幾多次都咁好笑。（電影截圖）

+ 4

那麼另外三位「淫俠」又發展成點呢？「東淫」劉錫賢、「西賤」姜皓文與「南鹹」」何英偉仍然活躍於娛樂圈，當中以姜皓文發展得最好，已成為金像獎最佳男配角，而劉錫賢的曝光率亦不低，但要數保養得最好應該是何英偉。現年58歲的他，外貌變化不大，身形亦Keep得相當Fit。

年近60的何英偉仲好有型！（微博圖片）

更多何英偉近照

+ 10

何英偉跟姜皓文一同參加1986年亞視舉辦的第一屆《電視先生選舉》，賽後簽約亞視成為藝員，90年代過檔無綫，1997年後已淡出幕前。何英偉參演過幾部電影，但全數為小角色，除了《唐伯虎點秋香》，較令觀眾印象深刻的是在《與鴨共舞》中飾演舞男。直至數年前何英偉突然復出，演出內地電影《極闘VII DX-29》與《順瘋車3》，亦參演了劇集《黑金風暴》。