麥兆輝吳鎮宇《無間道II》20年後再合作　林峯無緣與郭富城鬥演技

英皇電影新戲《內幕》，由《無間道》系列、《竊聽風雲》系列導演麥兆輝執導，主角原定是郭富城、任達華、林峯三位型男較勁，但由於疫情關係，拍攝時間順延，撞正林峯要返內地工作，無緣與兩位影帝合作，但又適逢吳鎮宇在港可以接拍，造就一部聚集三大影帝大鬥演技的作品。

林峯原先會在《內幕》飾演一重要角色，奈何工作關係要辭演。（網上圖片）

據悉導演麥兆輝對於林峯的辭演表示體諒，更曾考慮在英皇旗下藝人埋手，想到由陳偉霆頂上，奈何角色屬中年富人生閱歷，陳偉霆相對年輕未算太合適，故要另覓人選。最後麥兆輝得悉吳鎮宇在港，於是向這位金馬影帝埋手，結果一拍即合，亦成就二人自《無間道II》（2003）後，再結片緣。

郭富城近年片約不絕，早前公布即將上映的有《斷網》，戲中對付駭客。（《斷網》劇照）

對於林峯臨陣辭演，導演麥兆輝與團隊相當體諒，隨即另覓人選，原本曾考慮由陳偉霆頂替，不過由於該角色屬中年且有一定的人生閱歷，劇組最終改為向吳鎮宇招手，而鎮宇亦一口答應。事實上，20年前由劉偉強、麥兆輝聯合執導的《無間道II》，吳鎮宇當中飾演的倪永孝，一直被影迷稱為神級演出，當年更有力直逼金像影帝寶座，奈何同年遇上《大隻佬》劉德華，飲恨而回。未知20年後再聚，會否爆發出另一次細膩演繹。《內幕》故事講述一名大律師跟警方合作調查一宗離奇命案，就在追查死者蹤跡時，揭露涉案的慈善機構背後，有著一層層黑幕，而且愈接近真相愈身陷險境。