十六年前靠《歌舞青春》起家　碩克艾佛朗：我一直好想重新拍返

碩克艾佛朗最近在宣傳新作時表示，渴望重新拍攝《歌舞青春》系列。（Getty Image）

童星出身的碩克艾佛朗（Zac Efron），近日在宣傳新作《Firestarter》時表示，自己一直十分懷念拍攝《歌舞青春》（High School Musical）系列的日子，並指自己願意以任何形式再次參與《歌舞青春》的拍攝，包括重啟電影故事。

《歌舞青春》系列電影海報。（imdb）

碩克艾佛朗指：「當然，如果有機會能夠以任何形式，重新與當年的團隊合作拍攝，將會是極精彩的景像，我（對《歌舞青春》系列）的鍾情絲毫沒有改變，我一直很渴望重新拍攝，相信會非常神奇。」

碩克艾佛朗。（Getty Image）

目前《歌舞青春》系列以電視劇形式，在迪士尼頻道中繼續製作，並繼承了三部電影的風格。過去曾經與碩克艾佛朗在《歌舞青春》系列中合作，飾演他的籃球隊隊友的演員Corbin Bleu，已經回歸到電視劇中，似乎在《歌舞青春》裡出現成長後的主角Troy Bolton並非毫不可能。

與碩克艾佛朗（左）於《歌舞青春》合作，飾演他的籃球隊隊友的演員Corbin Bleu（右），已經回歸到電視劇中。（imdb）

十六年前參演《歌舞青春》電影系列，並於2008年「畢業」後，碩克艾佛朗曾於不少喜劇電影中演出，包括《賤鄰50》（Bad Neighbour）系列、《沙灘拯救隊》（Baywatch）、《大娛樂家》（The Greatest Showman）及《Party冇限耆》（Dirty Grandpa）等。