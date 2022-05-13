編劇家協會｜謝賢擊敗謝霆鋒奪最佳角色　林家棟首以編劇身份奪獎

為表揚創作香港電影角色的編劇和演活角色的演員，香港電影編劇家協會每年均會由全體會員一人一票選出「年度推薦劇本獎」及「年度最佳電影角色獎」，而今年的結果亦已出爐，得獎名單如下：

2021年度推薦劇本獎（排名不分先後） 1. 《濁⽔漂流》 編劇：李駿碩 2. 《殺出個⿈昏》 編劇：何靜怡、林家棟 2021年度最佳電影角⾊獎 《殺出個⿈昏》 角色：田立秋 編劇：何靜怡、林家棟 演員：謝賢、林耀聲

香港電影編劇家協會全體會員一人一票選出「年度推薦劇本獎」及「年度最佳電影角色獎」。

今年「年度推薦劇本獎」及「年度最佳電影角色獎」兩大獎項的競選戰況激烈，在投選「年度最佳電影角色獎」入圍名單時，已因同票關係，共有八大角色入圍競逐殊榮，而最終《殺出個黃昏》連奪兩獎，身為編劇的何靜怡及林家棟，均喜見電影獲得如此佳績，其中何靜怡表示：「多謝編劇會、監製林家棟及謝國豪、導演高子彬及所有幕前幕後工作人員，很高興大家喜歡這個故事，希望以後有更多不同題材的港產創作面世！」而首度以編劇身份奪獎的林家棟亦說：「今次《殺出個黃昏》可以得到編劇會的青睞，所有台前幕後都功不可沒，特別是四哥（謝賢）同寶寶姐（馮寶寶）成功演活了立秋同蔡鳳，這個殊榮應該屬於大家，我們會繼續嘗試更多不同的創作，我代表《殺出個黃昏》的團隊，再次衷心感激。」

首度以編劇身份奪獎的林家棟特別感謝四哥（謝賢）同寶寶姐（馮寶寶）成功演活了立秋同蔡鳳。

此外，同樣獲得「年度推薦劇本獎」的《濁水漂流》編劇李駿碩，也感謝同業對劇本的鍾愛，他說：「非常感謝所有編劇同業，能得到這個獎實在非常榮幸！感謝所有在拍攝前被我強迫讀劇本給意見的朋友，感謝一眾演員把角色演活了，最後感謝mm2上下，特別是監製文佩卿和執行監製鄧幗茵，一直守護這個劇本。」

同樣獲得「年度推薦劇本獎」的《濁水漂流》編劇李駿碩，也感謝同業對劇本的鍾愛。

對於今次的賽果，香港電影編劇家協會副會長陳心遙說：「本屆投票率不俗，多謝會員踴躍投票；同時恭喜《殺出個黃昏》謝賢、林耀聲合力演活『田立秋』，成為一眾電影編劇家心目中的年度最佳電影角色；恭喜《殺出個黃昏》和《濁水漂流》成為今年最受同業推崇的年度推薦劇本，而票數緊隨其後的，是歐健兒、岑君茜編劇的《智齒》以及陳健朗、凌偉駿編劇的《手捲煙》，亦得到不少會員的認同，可喜可賀。感激編劇同業在疫情期間仍然緊守崗位，繼續做好香港電影創意源頭的工作。本會待疫情進一步緩和，稍後將舉行頒獎儀式。」