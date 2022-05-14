《犯罪都市：極拳執法》馬東石自小想當差　添搞笑元素改十次劇本

馬東石主演的《犯罪都市》大受歡迎，最近推出續作《犯罪都市：極拳執法》，電影日前舉行全球媒體線上訪問，飾演野獸刑警的馬東石透露：「從小就很想當刑警。」製作拍攝《犯罪都市》系列，算是一圓了他的夢想。《犯罪都市：極拳執法》將於5月26日在香港上映。

馬東石的刑警造型深入民心。（《犯罪都市：極拳執法》劇照）

首集《犯罪都市》怒奪韓國年度限制級票房冠軍，馬東石飾演的野獸刑警令人眼前一亮。除了幕前演出，馬東石同時擔任今集企劃人，他表示：「這個角色融入了我本身許多部分，例如我小時候很想當刑警，身為演員很想嘗試刑警動作演出，但一直未遇到這種角色，所以我心想一定要嘗試自己製作這樣的作品。」演出工作以外，馬東石閒時花大量時間練拳擊，今次於新作中就把這兩回事巧妙融合在一起，他說：「《犯罪都市》系列的『馬隊長』是和我本人很相似的角色，很感謝大家對前作的喜愛，得使我們拍攝續作。」

馬東石閒時花大量時間練拳擊，務求令演出時動作更流暢。（《犯罪都市：極拳執法》劇照）

尹启相在首集《犯罪都市》飾演的反派非常受觀眾歡迎，記者會上馬東石比喻尹启相為「老虎」，而《犯罪都市：極拳執法》的反派，近期憑Netflix劇集《我的出走日記》而爆紅的型男孫錫求就像是「獅子」，馬東石解釋：「老虎和獅子都很兇殘，很難比較誰人更強，因為他們有不同的特性。就像我們兩部電影的特色都不太一樣。」

戲中有不少動作場面，馬東石都有參與設計。（《犯罪都市：極拳執法》劇照）

《犯罪都市：極拳執法》最新預告曝光，預告內一場馬東石在狹窄的巴士內單挑孫錫求的打鬥戲原來相當難拍，馬東石提到：「最後那場動作戲並不簡單，我和孫錫求以及攝影師花了很多心思，當時的拍攝環境有很尖銳的布景，是非常危險的場面，幸好大家都平安無事完成拍攝！」

除了爽快的動作場面，電影也有許多有趣幽默的情節，馬東石表示為此改了十多次劇本：「《犯罪都市》系列基本要素就是寫實，但作為娛樂片也兼具幽默和趣味性。我和導演一起寫劇本時，不斷討論幽默和搞笑的部分，改了十幾次的劇本，我們一起努力寫出幽默又充滿動感、緊張的內容。」