仲拍綠幕？《蝙蝠俠》搭超大型環迴LED牆　虛擬場景有三大優勢

不少熟悉電影製作或收看幕後花絮的觀眾，對綠幕的運用並不會感到陌生。色鍵（Chroma Key）是一種利用綠幕作為背景分離的技術，結合電腦的合成效果，令拍攝的主體能夠與虛擬的背景結合，從而達到非實景拍攝或實景與虛擬實景的功能。

《22世紀殺人網絡》（The Matrix）運用色鍵及360度相機拍攝的場景。（imdb）

色鍵的技術被廣泛使用在專業及業餘的拍攝中，除了特技大片如《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）及《銀翼殺手2049》（Blade Runner 2049）外，亦常見於規模較小的YouTube或其他短片製作。然而近年隨LED日漸普及化，加上虛擬實景的技術日趨成熟，虛擬場景（Virtual Set）技術開始應用於電影製作中。近日，電影《蝙蝠俠》（The Batman）便大舉在製作中運用虛擬場景技術，在攝影廠中搭建環迴LED牆，取代傳統運用綠幕的色鍵技術。

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虛擬場景其實是一項「倒退」技術，過往在電影拍攝中，曾利用相同原理，將事先拍攝的畫面，利用投影的方法置於拍攝主體之後，作為虛擬的背景。然而成效一直強差人意，觀眾透過大銀幕，能夠輕易辨認出背景與前景的不協調感，所以在上世紀中下葉便被色鍵技術取代。

《鐵金剛勇破神秘島》（Dr. No）裡使用投影拍攝汽車追逐，效果以現今的標準衡量，強差人意。（imdb）

現今以LED取代投影的虛擬場景技術，像真度能夠媲美色鍵技術的效果，而且在製作層面的考量上，帶來了三大優勢。一、虛擬場景技術比色鍵技術成本更低，製作團隊不需要為每一個運用色鍵的場景，搭建獨立的綠幕結合現實設置的場景。二、演員及製作團隊能夠通過LED牆實時目睹拍攝效果，對演員入戲以及製作團隊在拍攝上微調有極大的幫助。三、由於LED在投射虛擬場景以外，亦有補光的作用，製作團隊只需要額外稍作補光，便能夠滿足拍攝的需求。

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在《蝙蝠俠》的幕後花絮中，示範了利用虛擬場景的各項優勢，而製作團隊發揮虛擬場景的規模、所搭建的LED牆的規模之大，亦比迪士尼的劇集《曼達洛人》（The Mandalorian）及《波巴費特之書》（The Book of Boba Fett）更龐大，在技術以至效果層面上亦作為電影拍攝的重大突破。