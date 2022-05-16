我們的父親｜變態生育醫生令94病人懷孕　背後竟暗藏播種大陰謀？

由《Tinder詐騙王》的假鑽石愛情騙子到《創造安娜》的德國假名媛，甚至令人毛骨悚然的《恐怖室友全記錄》，都讓大家認清了現實世界比電影劇集橋段更恐怖離奇。Netflix最新上架的犯罪紀錄片《我們的父親缺德醫生》（Our Father）就詳細揭開了一位德高望重的生育醫生背後既邪惡又噁心的播種大陰謀！



紀錄片日前已於Netflix上架。（Netflix）

美國女子Jacoba Ballard是家中的獨生女，得知父母當年因有不孕問題，透過「捐精者」才誕下自己。為了希望找到同父異母的兄弟姊妹，便做了DNA鑑定，可惜結果令她感到錯愕。Jacoba發現自己有七個同父異母的兄弟姊妹。由於在1985年前，人工授孕採用新鮮精子，女病人可以挑選捐贈者的條件，而同一個捐贈者的精子最多只能使用三次，故Jacoba的DNA鑑定令她相當困惑。

揭發這個播種大陰謀的是Jacoba Ballard。（紀錄片畫面）

經過連番調查，Jacoba與幾位同父異母的兄弟姊妹發現，眾人的父母都曾向美國知名的生育醫生Donald Cline接受人工受孕，更聯絡了所有人的共同表親Sylvia查族譜。Donald Cline利用醫生身份，多年來都秘密地以自己的精子替不育的病人進行人工受孕。當一眾女病人得悉此真相後悲痛無比，因矇在鼓裡而感到噁心。其中一人更有指Cline會要求病人在手術椅上等待，然後自己就會走到隔壁的房間自瀆，然後將自己的精子為病人進行人工受孕，痛斥：「我被強姦15次而懵然不知！」

有指Cline會要求病人在手術椅上等待，然後自己就會走到隔壁的房間自瀆，然後將自己的精子為病人進行人工受孕。（紀錄片畫面）

Donald Cline令94病人懷孕。（紀錄片畫面）

對於這個令人心寒的播種大陰謀，Jacoba一行人聯絡Donald Cline，希望能夠得到一個合理的解釋，但見面時Cline竟然為眾人進行評估及看那位子嗣最為優秀。雖然Cline表示當年因找不到捐精者，才使用自己的精子，並指數量不會超過十個，但這個數目一直給DNA檢測推翻，人數一直飆升至94人以上。

有指Cline會要求病人在手術椅上等待，然後自己就會走到隔壁的房間自瀆，然後將自己的精子為病人進行人工受孕。（紀錄片畫面）

Donald Cline。（紀錄片畫面）

眾人對於時間感到迷惘及憤怒，更有人頻臨崩潰邊緣。Donald Cline的子女幾乎都患有自身免疫系統疾病及消化系統、結腸毛病，從而揭發Cline根本不符合捐精者的資格，這個行為根本就是充滿邪惡的念頭。明明知道這位變態的「父親」作出不道德的行為，但因沒有法律能將他定罪，Jacoba向記者Angela Ganote求助，希望借助媒體的力量來為自己及父母發聲。

記者Angela Ganote。（紀錄片畫面）

我未將你造在腹中，我已曉得你。 耶利米書第一章第五節

Jacoba透露在調查Donald Cline的過程中，發現了一個名為Quiverfull的邪教組織。這個組織的目標是盡量多生孩子，如果男士與妻子生下很多孩子，那麼孩子就是射進射界的箭，成為上帝的戰士及使者，同時因為害怕其他種族的入侵而生下更多的白人。

這些孩子會被教育到積極參與政事，積極參選政治崗位及尋求政治上高位。其後Jacoba更憶起，一句Cline曾經說過的聖經引句是邪教的宗旨：「我未將你造在腹中，我已曉得你。」

Cline疑似是Quiverfull邪教組織的長老。（劇照）

Cline勤回教會，被一眾教友及鄰居認為是一個好好先生。（劇照）

Donald Cline的子女人數一直飆升至94人以上。（劇照）

在Angela積極的幫助下，當地的檢察官被迫展開調查事件，最後Donald Cline向檢察官謊稱從來沒有使用自己的精子來為病人進行人工受孕，在這個情況下，Cline只能以製造並使用假造文件及妨礙司法公正而被判500美元罰款。看到紀錄片的結局，不禁為此事感到憤怒及心灰意冷，亦深切感受到現實生活確實比電影橋段更荒誕。