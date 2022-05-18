星戰劇集︱Hayden當年接到天行者角色　興奮到同室友格劍

影集《Obi-Wan Kenobi》海報。（imdb）

《星球大戰》（Star Wars）系列最新影集《Obi-Wan Kenobi》，由《星球大戰前傳》系列主演伊雲麥葵格（Ewan McGregor）及Hayden Christensen再度重演角色，講述《星球大戰前傳III黑帝君臨（Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith）》後，Obi-Wan Kenobi（伊雲麥葵格飾演）在銀河中渡過的流徙生活。

《Obi-Wan Kenobi》劇照。（imdb）

劇集中，Hayden Christensen將會再次飾演黑武士（Darth Vader），延續天行者（Anakin Skywalker）墮入原力黑暗面（Dark side of the Force）後的故事。

天行者在前傳第三集裡，墮入原力的黑暗面，成為了黑武士。（imdb）

Hayden Christensen接受外媒訪問時，提到自己20年前試鏡成功，得知能夠演出天行者時的感覺：「我當日收到電影公司的電話時，還與我的室友住在溫哥華。我記得收到消息後，實在太難以置信，所以當我呆呆地帶着微笑走到客廳時，室友察覺到我的異樣，便猜到我得到了角色。」

Hayden Christensen（左）將會於《Obi-Wan Kenobi》延續與伊雲麥葵格（右）的師徒宿命對壘。（imdb）

「我當時的反應是拔出想像的激光劍，站在室友的對面。室友與我也是《星戰》的狂迷，於是他馬上播放電影的原聲大碟，與我用想像的激光劍對打，我們興奮得像小朋友一樣在家具上跳，大叫大嚷。」

Hayden Christensen（左）與伊雲麥葵格（右）的於前傳III結尾的宿命之戰。（imdb）

《Obi-Wan Kenobi》劇照。（imdb）

黑武士與Obi-Wan Kenobi大師的「元祖」師徒大戰，《星球大戰》（Star Wars）電影劇照。（imdb）

《星球大戰前傳II複製人侵略》（Star Wars: Episode II – Attack of the Clones）上映時，Hayden Christensen只有21歲，儘管三部前傳電影在星戰迷心目中褒貶不一，但隨着看前傳的一代影迷長大了20年，能夠再於《星戰》世界中看見Hayden Christensen重演他的經典角色，亦令該代影迷甚感興奮。

影集《Obi-Wan Kenobi》將於5月27日於Disney+頻道上線，將分為六集上映。故事的時間線上設定於前傳與《星戰》三部曲之間，與《韓索羅：星球大戰外傳》（Solo: A Star Wars Story）的時間背景相近。故事將會填補前傳與原三部曲之間，Kenobi大師的經歷，以及他在Tatooine星球遠遠地守護Luke Skywalker的生活。