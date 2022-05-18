康城影展2022︱盤點紅地毯性感造型　星二代鋼鐵黃金花造型超搶鏡

2022年康城電影節（Festival de Cannes）昨日（17日）正式揭幕，一年一度的影展於法國康城舉行。影展開幕禮前的紅地氈素來為人矚目，只有奧斯卡與Met Gala能夠媲美，紅地氈上雲集來自全球各地的一線電影影星，亮相的一眾名人亦更國際化。繼2020年康城影展因疫情而取消，本年度的影展為疫情下復辦的第二屆，官方評審團的成員Deepika Padukone、Rebecca Hall與Noomi Repace等亦於開幕前現身。

本年度的評審團成員，英國女演員兼導演Rebecca Hall，身穿訂製的Gucci晚裝出席昨日的紅地氈及開幕禮，盡顯其高䠷身型。

剛果歌星二代Didi Stone，身穿Roberto Cavalli長裙出席，其鏤空設計配上粗糙、金屬感的「剛鐵黃金花」，成為全晚最為矚目的造型。

三大影展及奧斯卡影后茱莉安摩亞（Julianne Moore）身穿Bottega Veneta晚裝出席，佩戴Bulgari首飾出席，絲毫不顯老態。

名嘴Steve Harvey的養女，與影星Michael B Jordan交往中的美國模特兒Lori Harvey身穿Alexandre Vauthier長裙出席，展現作為前運動員的健康體態。

史上首位「007女特務」，英國女演員Lashana Lynch身穿Fendi晚裝出席，高叉的裙擺盡顯其健美的線條。

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